Илия Груев и Лийдс сгафиха, а Лестър се завърна във Висшата лига (ВИДЕО)

Големият щастливец от този резултат е Лестър, който със сигурност ще се подвизава в елита на английския футбол от следващия сезон. "Лисиците" оглавяват класирането с 94 точки - на 4 от тима на Даниел Фарке, който обаче има и двубой повече. Единствено третият Ипсуич може да настигне Лестър, защото е с 89 пункта и трябва да проведе още три срещи до края на шампионата.

С разгрома Куинс Парк Рейнджърс пък си гарантира мястото във втория ешелон и за следващата кампания - лондончани вече са 16-и с 53 точки и се отдалечиха на седем от зоната на изпадащите. Илиас Шаир и Лукас Андересен реализираха за тях през първото полувреме срещу "белите". През втората част Линдон Дюкс и Сам Филд също се разписаха и оформиха крайния резултат.

🥳🦊 Leicester City squad celebrate promotion to the Premier League after Leeds' 4-0 loss to QPR! pic.twitter.com/aqC8u5AGiQ