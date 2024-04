ARTBAT с хедлайн шоу на открито в София през месец юли

Още: Jaya The Cat и Q-Check подгряват Dubioza Kolektiv в Созопол

Повече за ARTBAT

Галопирайки уверено на гърба на отличителния си звук от мелодичен хаус и техно, силна амбиция и неподражаема страст към иновативните диджей сетове, ARTBAT успява да се изстреля от ъндърграунд надежда до глобален феномен. Стремителният възход на украинското дуо е белязан от признания в престижни музикални институции като Mixmag, Ibiza DJ Awards (награда за "Пробив на годината") и Beatport (най-продавани артисти в платформата за две последователни години). Освен с хитова оригинална продукция (Age of Love (Rave Remix), Horizon, Best of Me), ARTBAT се слави и с изключителни ремикси за артисти като Monolink (Return To Oz с повече от 70 милиона гледания в YouTube), SONO (Keep Control) и Kölsch (All That Matters) и колаборации с Another Life (Breathe In), David Guetta и Idris Elba (It's Ours), Camelphat (For A Feeling) и Armin van Buuren (Take Off) – друг гост на Sofia Solid на 30 август.

Извън студиото ARTBAT са едно от най-ангажираните диджей имена с чести гостувания в Hï Ibiza (клуб номер едно в света за 2024 според DJ Mag), постоянни гигове на най-големите електронни фестивали в света (EDC, Time Warp, Coachella, Tomorrowland, Awakenings, Cercle Festival, EXIT и Fusion) и клубове като Warung (Бразилия), Ushuaia (Ибиза) и Watergate (Берлин).

Коя е Miss Monique

Подобно на ARTBAT, Miss Monique също свири на тазгодишната Coachella и има свой Essential Mix за влиятелната поредица на Pete Tong в BBC Radio 1. Украинската диджейка и продуцент е YouTube и стрийминг феномен с над 200 милиона слушания във всички платформи и близо 900 хиляди месечни слушатели в Spotify. Miss Monique издава за техно лейбъла на Adam Beyer Drumcode и транс легендата Armada на Armin van Buuren, а вече има и дебютен рилийз за Tomorrowland Music. След падането на пандемичните ограничения през 2022 г. едно от най-интересните имена в прогресив и мелодичното техно прави над сто гига за година и не спира да намира, подкрепя и издава млади артисти чрез своя инкубатор за таланти Siona Records. Освен с гигове в Италия, Монреал, Андора, Бали и Амстердам, 2024 включва Carl Cox сцената на Ultra в Маями, основната сцена на Tomorrowland и Sofia Solid в Борисовата година с ARTBAT и Fred Lenix на 21 юли.

Билети

Билетите за ARTBAT шоуто влизат в продажба в 11:00 в понеделник, 29 април. От днес (25 април) до 09:00 на 29 април най-верните членове на електронното семейство в България могат да се регистрират на festteam.bg/presale за достъп до преференциални цени на билетите. След отличните новини за гостуването на Armin Van Buuren и Dimitri Vegas&Like Mike у нас, феновете на електронната музика получават още една добра възможност, която не е за изпускане.

