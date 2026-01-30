Не пропускайте -10 отстъпка от годишния лиценз за музика в търговските обекти

Остават броени седмици до възможността всички търговци да се възползват и да осигурят легална музика за своите целогодишни обекти. Собствениците на хотели, ресторанти, заведения, барове и други обекти, които използват музика като част от клиентското преживяване, могат да ползват –10% отстъпка до 28 февруари 2026 г. за обекти, които работят целогодишно.

Кампанията „Вземи сега –10% отстъпка за годишен лиценз – комплимент за твоите звездни клиенти“ стимулира навременното уреждане на авторските права с промоционални условия. Ползвателите могат да научат повече за добавената стойност на музиката за техния бизнес, да заявят безплатна консултация, свързана с лицензирането или с 3 лесни стъпки да заявят годишен лиценз за своя търговски обект.

Инициативата надгражда лятната „Лицензирай музиката с МУЗИКАУТОР – комплимент за твоите звездни клиенти“. Тя поставя акцент върху ролята на музиката като фактор за атмосфера, по-дълъг престой, по-висока удовлетвореност и 5-звездни отзиви за бизнесите.

Двете кампании имат обща цел – да помогнат на бизнеса да разбере смисъла на лицензирането и да предложат бързо и лесно решение за законно използване на защитен репертоар, като същевременно гарантират справедливо възнаграждение за авторите.

Уреждането на правата намалява риска от санкции при проверка, защитава репутацията на обекта и дава предвидимост на разходите, като превръща музиката от потенциален риск в сигурен ресурс за качество и конкурентно предимство.

Туристическият сектор в България навлиза в нов етап на възстановяване и растеж. Приносът му към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната може да достигне 22.3 млрд. лева до 2035 г., според последния годишен доклад на Световния съвет по пътувания и туризъм (WTTC). Ползването на лицензирана музика допринася за този растеж, а освен това стимулира и създаването на повече авторски произведения.

Вземете годишен лиценз с -10% отстъпка до 28 февруари 2026 г. Подкрепете музиката, която прави бизнеса ви по-успешен.