Загубихме основателя на една от най-великите американски рок групи

Основателят на една от най-великите американски рок банди е починал. Боб Уиър, китаристът и певецът, който като важен член на Grateful Dead помогна за създаването на звука на контракултурата в Сан Франциско през 60-те години и го поддържаше жив през десетилетия на безкрайни турнета и маратонски джем сешъни, е починал. Той беше на 78 години. Смъртта на Уиър беше обявена в събота в изявление на страницата му в Instagram.

"С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Боби Уиър", се казва в изявление, публикувано в събота в Instagram. "Той си отиде мирно, заобиколен от близките си, след като смело се пребори с рака, както само Боби можеше да направи. За съжаление, той не успя да се пребори с основните си проблеми с белите дробове."

В изявлението не се посочва къде и кога е починал Уиър, но той е живял в района на залива на Сан Франциско през по-голямата част от живота си, съобщава "Асошиейтед прес".

"В продължение на над шестдесет години Боби беше на път", се казва в изявлението в Instagram. "Китарист, вокалист, разказвач и основател на Grateful Dead. Боби завинаги ще остане водеща сила, чието уникално артистично майсторство преобрази американската музика."

Кой е Боб Уиър

Снимка: Getty Images

Уиър се присъедини към Grateful Dead – първоначално Warlocks – през 1965 г. в Сан Франциско, когато е едва на 17 години. Следващите 30 години прекарва в безкрайни турнета с Grateful Dead заедно с колегата си певец и китарист Джери Гарсия, който почина през 1995 г. Уиър е написал или съавторствал и е изпял вокалите на класически песни на Dead, включително "Sugar Magnolia", "One More Saturday Night" и "Mexicali Blues".

След смъртта на Гарсия, Уиър се превръща в най-разпознаваемото лице на бандата. В следващите десетилетия той продължава да свири с други проекти, които поддържат жива музиката на групата и легендарната ѝ фен база, включително Dead & Company.

Боб Уиър и Фил Леш, снимка: Getty Images

След смъртта на Уиър барабанистът Бил Кройцман остава единственият оцелял оригинален член. Основателят и басист Фил Леш почина през 2024 г. Другият барабанист на групата, Мики Харт, практически оригинален член, откакто се присъедини през 1967 г., също е жив на 82 години. Петият основател, Рон "Пигпен" МакКърнан, почина през 1973 г. Dead and Company изнесоха поредица от концерти по повод 60-годишнината на Grateful Dead през юли в Golden Gate Park в Сан Франциско, привличайки около 60 000 фенове на ден в продължение на три дни.

Роден в Сан Франциско и израснал в близкото Атертън, Уиър е най-младият член на Dead и в ранните години изглежда като гимназист. Като цяло е по-малко разчорлен от останалите членове на групата, но в по-късните години има дълга брада като тази на Гарсия.

Снимка: Getty Images

Бандата оцелява дълго след хипи ерата, в която е създадена, а нейните изключително предани фенове, известни като Deadheads, често ги следват по време на практически непрекъснатите им турнета, които продължават въпреки десетилетия на промени в музиката и културата около тях. "Дълголетието никога не е било основна грижа за нас", казва Уиър, когато Dead получават наградата "MusiCares Person of the Year" по време на връчването на наградите "Грами" миналата година. "Да разпространяваме радост чрез музиката беше всичко, което някога сме имали предвид, и успяхме да постигнем много от това."

Dead печелят малко награди "Грами" през кариерата си – те винаги са малко прекалено езотерични – получавайки само награда за цялостно творчество през 2007 г. и награда за най-добър музикален филм през 2018 г. Също толкова редки са хитовите поп сингли. "Touch of Grey", песента от 1987 г., която носи голям скок в популярността на застаряващата група, е единственият им хит в Топ 10 на Billboard.

Но през 2024 г. те поставят рекорд за всички артисти с 59-ия си албум в Топ 40 на Billboard. Четиридесет и един от тях излизат от 2012 г. насам, благодарение на популярността на серията архивни албуми, съставени от Дейвид Лемио. Тяхната музика — наречена в началото си "асид рок" — съчетава блус, джаз, кънтри, фолк и психеделик в дълги импровизационни джем сесии по време на концертите им. "Смея да кажа, че те са най-великата американска банда", заявява телевизионният водещ и отдаден фен на Deadhead Анди Коен като домакин на събитието MusiCares.