"Преди да хапнат нещо си го слагат отзад да видят дали ще излезе": Алгафари сравни младите протестиращи с африкански маймуни

"Тези джен зита да заповядат, да управляват, да излъчат техни лидери, които да влязат в политиката и да оправят държавата. Много ми е неясно какво искаха. Едни млади и красиви момчета и момичета. Повечето искаха оставка и я получиха. И пак стигаме до онова нещо, което имат едни маймунки в Африка, които преди да хапнат нещо си го слагат отзад да видят дали ще излезе. Ако видят, че трудно ще излезне, отказват да го ядат".

С това грозно сравнение политическият пиар Нидал Алгафари описа ролята на поколението "Gen Z" в многохилядните протести, свалили правителството на Росен Желязков. По думите му не е било правилно кабинета да пада в този момент. "Младите хора бяха използвани от ПП-ДБ, нагнетиха обстановката чрез инфлуенсъри в социалните мрежи. От ПП-ДБ дори не искаха и не очакваха оставката. Като я има тази оставка, ясно е, че отиваме на предсрочни парламентарни избори, които няма да излъчат нищо по-ново. Влизаме сега в онази спирала от избори, която изживяхме вече веднъж", каза още Алгафари в ефира на Дарик радио.

Снимка: Ясен Джабиров

Новият проект на Радев

Според анализатора младите няма да застанат до президента Румен Радев в евентуален негов нов проект. "Радев ще обере лявото и русофили. Това не означава, че ще му се даде мнозинство, с което сам да решава. Съмнявам се да е първа политическа сила, но и да е – той ще трябва да се коалира с някого. Ще станем за смях, защото ще се появи месията и нищо няма да промени, ако се появи…", каза още той.

Според Алгафари е достатъчно да се погледне обкръжението на дъргавния глава: "Имаше качествени хора, които изпаднаха по пътя. Всичко, което имаше опит и кадърност, избяга, за да може той самият сам да играе на терен. Започва да търси вече хора. Ако имаше милост към него заради институцията, то сега ще има атака срещу него", коментира политическият PR експерт.

