19 март 2026, 12:57 часа 318 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 16 МИР - Пловдив-град

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 16 МИР - Пловдив-град за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Владимир Милчев Николов

2. Катя Христова Стайкова

3. Петър Илиев Тодоров

4. Стефан Свиленов Свиленов

5. Даниела Николова Николова-Кършева

6. Нели Делкова Карабахчиева

7. Христо Симеонов Симеонов

8. Петър Юрий Денчев

9. Боян Веселинов Стойков

10. Милена Николаева Христова

11. Петя Борисова Райчева

12. Веселина Василева Карапеева

13. Тома Христов Цилев

14. Георги Христов Костов

15. Теодора Мариянова Иларионова-Вълева

16. Ивайло Николаев Сираков

17. Сийка Иванова Димчева

18. Иван Бонев Шиков

19. ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА КАНТАРЕВА-ДЕЧЕВА

20. Светослав Георгиев Георгиев

21. Ерай Ервин Каймакам

22. Веселин Добромиров Димитров

23. Иван Филипов Кляшев

24. Илия Любенов Гатев

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Димитър Радев Отговорен редактор
