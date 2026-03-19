Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 17 МИР - Пловдив-област

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 17 МИР - Пловдив-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Иван Тодоров Лалов
2. Йордан Йовчев Йовчев
3. Галин Неделчев Дурев
4. Димитър Балев Балев
5. Петър Василев Янков
6. Павлина Ангелова Ковачева
7. Атанас Стефанов Калчев
8. Стефан Иванов Цанков
9. Иван Запрянов Мавродиев
10. Рангел Георгиев Матански
11. Димитър Иванов Иванов
12. Албена Черкезова Костадинова
13. Люба Георгиева Кирева
14. Владислава Илиева Казакова
15. Джунейт Рефик Яшар
16. Костадин Георгиев Апостолов
17. Румен Димитров Пергелов
18. Елена Василева Пашикова
19. Стоянка Георгиева Вълчева
20. Рангел Тодоров Николов
21. Борислав Иванов Еленов
22. Ангел Георгиев Ковачев
