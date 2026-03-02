Зарков: БСП ще влезе в следващия парламент

БСП - Обединена левица се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Документите на коалицията бяха внесени в Централната избирателна комисия от лидера Крум Зарков. "БСП ще участва в следващия парламент", заяви той и добави, че не се притеснява от социологическите изследвания, които поставят БСП под 4-процентната бариера за влизане в следващ парламент.

"Нямам никакви притеснения. В страната има мобилизация на българските социалисти", добави той.

"Нашите принципи са ясни – те са социалистически - справедливост, солидарност, свобода. Край на очевидните предателства", каза още лидерът на левицата. По думите му тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на воини.

Попитан с кого е готова БСП да работи в следващия парламент и дали политически проект на президента (2017 до 2016 г.) Румен Радев е евентуален партньор, Зарков каза, че е рано да се говори за коалиционни партньори. "Първо, ние заявихме нашите принципи и цели, който ги споделя е добре дошъл за разговор. Но второ, всички взаимодействия на БСП оттук нататък, ще бъдат подчинени на принципите на равнопоставеност, прозрачност и ясни правила. БСП може да партнира, БСП никога повече няма да е подчинена", посочи той.

Относно конфликта в Близкия изток председателят на БСП заяви, че българските власти са длъжни да дават информация, за да не се притеснява обществото. "Нова унищожителна война в Близкия изток е лоша за всички", добави Зарков.