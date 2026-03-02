Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Зарков: БСП ще влезе в следващия парламент

02 март 2026, 12:18 часа 203 прочитания 1 коментар
Зарков: БСП ще влезе в следващия парламент

БСП - Обединена левица се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Документите на коалицията бяха внесени в Централната избирателна комисия от лидера Крум Зарков. "БСП ще участва в следващия парламент", заяви той и добави, че не се притеснява от социологическите изследвания, които поставят БСП под 4-процентната бариера за влизане в следващ парламент.

ОЩЕ: "Те повече няма да бъдат депутати": Крум Зарков след гласуването на БСП против ветото на Йотова (ВИДЕО)

"Нямам никакви притеснения. В страната има мобилизация на българските социалисти", добави той.

"Нашите принципи са ясни – те са социалистически - справедливост, солидарност, свобода. Край на очевидните предателства", каза още лидерът на левицата. По думите му тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на воини.

Попитан с кого е готова БСП да работи в следващия парламент и дали политически проект на президента (2017 до 2016 г.) Румен Радев е евентуален партньор, Зарков каза, че е рано да се говори за коалиционни партньори. "Първо, ние заявихме нашите принципи и цели, който ги споделя е добре дошъл за разговор. Но второ, всички взаимодействия на БСП оттук нататък, ще бъдат подчинени на принципите на равнопоставеност, прозрачност и ясни правила. БСП може да партнира, БСП никога повече няма да е подчинена", посочи той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Кои депутати от БСП бламираха Зарков и помогнаха да се ограничат секциите в чужбина

Относно конфликта в Близкия изток председателят на БСП заяви, че българските власти са длъжни да дават информация, за да не се притеснява обществото. "Нова унищожителна война в Близкия изток е лоша за всички", добави Зарков. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
ЦИК Крум Зарков БСП обединена левица предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес