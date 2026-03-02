Нейнски предупреди за негативни последици за Европа от кризата в Близкия изток

Намираме се в напълно нова ситуация в Близкия изток с потенциални негативни последици за региона и Европа. Нужно е да убедим новото ръководство на Иран в необходимостта от връщане на масата на преговорите и отказ от ядрената му програма и програмата за развитие на балистични ракети, както и от спиране на подкрепата за руската военна агресия срещу Украйна. Това е заявил министърът на външните работи Надежда Нейнски, която участва в извънредно видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи”. На него е била обсъдена ситуацията в Близкия изток. Заседанието се проведе на 1 март, съобщиха днес от пресцентъра на МВнР.

Министър Нейнски е подкрепила провеждането на съвместно заседание на министрите на външните работи на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива. "Приоритет номер едно остава сигурността на нашите граждани в региона и дейностите по тяхната евакуация", категорчина бе тя.

Министрите на външните работи са изразили силно безпокойство от ескалацията на военните удари в региона и последиците за регионалната и европейската сигурност. Изразена е била силна подкрепа за партньорите на ЕС в Залива след ударите на Иран. Потвърдена е била необходимостта от спазване на принципите на международното право и Устава на ООН. Подчертана е била необходимостта от връщане на масата на преговорите, както и изпълнение от страна на Иран на всички задължения по линия на Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

Министрите са обменили информация относно проведените до момента дипломатически контакти със страните от региона и са се ангажирали да продължат тясната координация помежду си, включително по отношение на сигурността на европейските граждани и тяхната евакуация.