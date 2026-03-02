Наша съседка може да отиде под френския „ядрен чадър“

Защитният щит на Гърция, който е значително подсилен от скорошните разходи за оръжейни програми, ще получи значителен тласък в понеделник, когато френският президент Еманюел Макрон ще я определи сред осемте европейски държави, поставени под френски „ядрен чадър“, съобщиха източници на гръцкото издание Kathimerini. Макрон ще представи плана си в реч в бретанския Ил Лонг, базата на четирите френски ядрени подводници с балистични ракети.

Присъединяването на Гърция към ядрения чадър е продължение на вече тясното двустранно сътрудничество в областта на отбраната, което се очаква да бъде подновено през април, когато Макрон посети Атина. ОЩЕ: Ако се наложи отбрана: Франция и държава от Балканите ще си помагат

Френският план и неговата цел

Френският план е подкрепен от другата ядрена сила в Европа - Обединеното кралство, и има за цел да засили стратегическата автономност на Европа и да намали зависимостта ѝ от САЩ, възприемани като по-малко предсказуеми. Всъщност планът проправя пътя за един вид по-малко, евроцентрично НАТО.

Kathimerini разбира, че планът ще бъде реализиран чрез двустранни споразумения. За сключването на тези споразумения Франция ще представи меню от алтернативни начини за персонализиране на обхвата на сътрудничеството и приноса на всяка страна към него, тъй като това не е едностранен френски жест.

Планът ще включва учения в мирно време, евентуално създаване на съвместен щаб и, разбира се, ангажимент за взаимна ядрена подкрепа в случай на война. Гръцкото издание разбира, че се очаква двустранните преговори и споразумения да започнат да се оформят преди лятото.

Как ще го изтълкува Турция?

В момента Гърция е единствената южноевропейска страна, включена в плана; останалите седем са централни и северни страни, които са по-пряко застрашени от експанзионистична Русия.

И макар Франция да не иска включването на Гърция да се тълкува като враждебно към Турция, често напрегнатите двустранни отношения между двата номинални съюзника в НАТО и турските заплахи бяха взети предвид. ОЩЕ: Макрон отива на Великден в Атина: Гърция иска по-дълбока военна връзка с Франция