Радев се регистрира за изборите тайно: Как се казва формацията му?

Без никакво медийно присъствие президентът Румен Радев (2017-2026 г.) се регистрира за участие в предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април, предаде БНТ.

"Прогресивна България" е името на коалицията, с която ще се яви на предсрочния вот. Експрезидентът обаче не присъства лично на регистрацията.

Вместо него, събраните подписи и документите в ЦИК бяха представени от някогашния назначен от Радев за служебен премиер Гълъб Донев и бившият му съветник Димитър Стоянов.

Снимка БГНЕС

Още: Политически синхрон за елиминиране на тандема "Пеевски - Борисов" има: Анализ на социолози

Във формацията участват още ПП "Политическо движение Социалдемократи", представлявана от Елена Нонева, ПП "Социалдемократическа партия", представлявана от Тодор Барболов и ПП "Движение нашия народ", представлявана от Атанас Калчев.

Намерения и мълчание

Припомняме, че на 19 януари Румен Радев подаде оставката си като президент на Република България, а след приемането ѝ от Конституционния съд постът на държавен глава беше поет от Илияна Йотова.

Още: Радев заговори предизборно: Поиска пак промени за гласуването в чужбина

Радев обяви тогава намерението си да се включи активно в политическия живот на страната. След тази своя изява той даде едно-единствено интервю в предаването на БНТ “Панорама“, но тогава не каза нито как ще се казва бъдещата му партия, нито с каква коалиция смята да участва в предсрочния вот, нито кой ще бъде в листите му.

Още преди да са ясни политическата сила и екипът му, няколко социологически агенции отредиха първо място за формацията на Радев в проучванията си.

Още: Радев няма да е онбашията, който ще сложи 122 народни представители и ще направи правителство