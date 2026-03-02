Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Плейоф с атмосфера за финал: Левски с топ 7 посещаемост в турнир на УЕФА

02 март 2026, 15:53 часа 432 прочитания 0 коментара
Въпреки че двубоят между Левски и АЗ Алкмаар бе част от плейофната фаза в квалификациите на  УЕФА Лига на конференциите, интересът към него се оказа сравним с този към срещи от същинската част на турнира с приблизително 29 930 общ брой зрители. Това говори както за традиционно силната фенска маса на сините, така и за нарастващия интерес към европейските клубни надпревари у нас.

Левски срещу А3 Алкамаар е седмият най-посещаван мач от тазгодишната Лига на конференциите

УЕФА Лига на конференциите е най-младият клубен турнир на континента, създаден от УЕФА през 2021 година с цел да даде повече възможности на отбори от по-малки първенства да участват редовно в европейски мачове. Именно в тази надпревара българските клубове през последните сезони получиха реален шанс да стигнат до по-късните фази и да посрещнат класни съперници 

Сблъсъкът с нидерландския тим дойде в ключов момент за Левски, който през последните години премина през сериозни финансови и организационни сътресения. Въпреки това клубът запази висок интерес от страна на привържениците си. Исторически погледнато, сините са един от българските отбори с най-силно присъствие в Европа, включително с участия в груповата фаза на Шампионската лига и четвъртфинал в турнира за Купата на УЕФА.

От своя страна АЗ Алкмаар е сред водещите клубове в Нидерландия и редовен участник в евротурнирите, което допълнително повиши атрактивността на сблъсъка. Комбинацията от традиции, амбиции и значим залог логично доведе до сериозна посещаемост, независимо че мачът беше в предварителна елиминационна фаза.

Левски

Фактът, че срещата остава сред най-посетените в настоящото издание на турнира, подчертава потенциала на българския футбол да генерира интерес, когато има конкурентен отбор,а това е и показател колко важни са международните участия за клубовете у нас.

Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
