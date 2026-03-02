Още убити американски войници при операцията срещу Иран

Броят на загиналите американски военнослужещи при операцията срещу Иран в Близкия изток нарасна до четирима, след като още един от тежко ранените е починал от нараняванията си.

От Централно командване на въоръжените сили на САЩ, което ръководи американските военни операции в региона, съобщиха, че към 7:30 ч. източноамериканско време на 2 март четирима военнослужещи на САЩ са загинали в бойни действия. Първоначално бе потвърдена смъртта на трима американски войници, а петима бяха обявени за тежко ранени след първоначалните атаки на Иран срещу американски позиции.

Четвъртият загинал е един от тежко пострадалите по време на тези атаки. По данни на военните той е бил ранен при началната вълна от удари и впоследствие е починал вследствие на травмите си.

TAMPA, Fla. – As of 7:30 am ET, March 2, four U.S. service members have been killed in action. The fourth service member, who was seriously wounded during Iran’s initial attacks, eventually succumbed to their injuries.



"Основните бойни операции продължават и усилията ни за отговор са в ход", се посочва в официалното изявление на СЕНТКОМ.

Имената на загиналите няма да бъдат оповестени преди да изминат 24 часа от уведомяването на техните близки.