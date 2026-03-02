Правителството на Гюров:

Още убити американски войници при операцията срещу Иран

02 март 2026, 15:47 часа 333 прочитания 0 коментара
Още убити американски войници при операцията срещу Иран

Броят на загиналите американски военнослужещи при операцията срещу Иран в Близкия изток нарасна до четирима, след като още един от тежко ранените е починал от нараняванията си.

От Централно командване на въоръжените сили на САЩ, което ръководи американските военни операции в региона, съобщиха, че към 7:30 ч. източноамериканско време на 2 март четирима военнослужещи на САЩ са загинали в бойни действия. Първоначално бе потвърдена смъртта на трима американски войници, а петима бяха обявени за тежко ранени след първоначалните атаки на Иран срещу американски позиции. Още: Той ли ще е следващият лидер на Иран? Кой е Реза Пахлави (ВИДЕО)

Четвъртият загинал е един от тежко пострадалите по време на тези атаки. По данни на военните той е бил ранен при началната вълна от удари и впоследствие е починал вследствие на травмите си.

"Основните бойни операции продължават и усилията ни за отговор са в ход", се посочва в официалното изявление на СЕНТКОМ. Още: Сирени за трета въздушна атака в Кипър. Гърция праща F-16 и фрегати (ВИДЕО)

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Имената на загиналите няма да бъдат оповестени преди да изминат 24 часа от уведомяването на техните близки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
САЩ американски военни война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес