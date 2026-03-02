Теяна Тейлър привлече погледите с "голо" облекло на Актьорските награди на САЩ

Актрисата от "Битка след битка" Теяна Тейлър обра овациите на червениякилим по време на 32-рите Актьорски награди на САЩ (SAG Awards) в неделя, 1 март. За визията си на събитието тя показа своя закачлива интерпретация на т.нар. модерно "голо" облекло, като избра пролетната колекция бранда "Thom Browne". А зашеметяващата рокля, която Тейлър облече, включваше корсет в "trompe l’oeil" ефект (от френски – "да измамим окото"), който наподобяваше антична гръцка скулптура и подчертаваше фигурата ѝ по впечатляващ начин.

Снимка: Getty Images

Горната част на роклята постепенно продължава в дълга до земята пола - в металически нюанс, обсипана в многобройни пайети, включваща ефирен шлейф.

Снимка: Getty Images

Стилът на актрисата не само провокира и привлече всички погледи, но доказва, че модата е платно за изкуство и творческо развихвяне.

Това не е първата ѝ изява с провокативен стил. Миналия месец Теяна бе сред гостите на кутюр ревюто на "Schiaparelli" за пролет 2026, появявайки се в ефирна черна рокля от дантела, съчетана с аксесоари, вдъхновени от откраднатите бижута от Лувъра, пише "Vogue".

Смели избори

Този награден сезон червеният килим на SAG Actor Awards 2026 доминира смели и впечатляващи модни избори, като не само Теяна Тейлър привлече вниманието с уникална визия.

Сред жените на червения килим впечатление направиха още няколко актриси.

Водещата на вечерта, Кристин Бел, изглеждаше зашеметяващо в блестящата си рокля, която също бе в стил "голо обличане" - украсена с изобилие от диамантени детайли и ефектна перелина.

Снимка: Getty Images

Ема Стоун очарова с лилава рокля тип slip, обсипана с камъни, съчетана с болеро в същия цвят.

Снимка: Getty Images

Нежна и ослепителна едновременно бе Кейт Хъдсън, чиято рокля я превърна в божествено видение на червения килим, а усмивката ѝ бе най-точния аксесор.

Снимка: Getty Images

Сред знаменитостите, които се откроиха с шармантни тоалети бяха Дав Камерън, Джена Ортега, Мишел Монахан, Клеър Дейнс и други.