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Държавата праща гвардейския оркестър на шествието за семейството

12 юни 2026, 8:57 часа 841 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock/Guliver
Държавата праща гвардейския оркестър на шествието за семейството

В т.нар. "Шествие за семейството", което се организира като реакция срещу София прайд, ще участва и Гвардейски представителен духов оркестър към Националната гвардейска част, който е един от най-емблематичните музикални състави в Българската армия.  Това съобщиха от фондация "Нашият дом е България".

Оркестърът има дългогодишна традиция в представителни церемонии у нас и в чужбина и допринася за тържественото звучене на държавни и национални събития чрез своя богат репертоар от маршова, класическа и патриотична музика, твърдят от фондацията.

Шествието за семейството се провежда под егидата на Софийската света митрополия и ще бъде водено от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.

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"Хиляди християни, семейства, родители, младежи и деца от цялата страна отново ще излязат заедно, за да заявят, че България има бъдеще, когато пази своето семейство, своята вяра и своите деца. В година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска катастрофа ние излизаме с любов към българското семейство, децата и християнските ценности, върху които е изградена нашата държава", коментират от фондацията.

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Шествието ще тръгне на 13 юни от площад "Св. Александър Невски" и ще бъде посрещнато от тържествен концерт пред западната фасада на Патриаршеската катедрала.

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София прайд гвардейци семейство Национално шествие за семейството
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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