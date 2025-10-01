Войната в Украйна:

Хората на Доган внасят законопроект за мъртвите

01 октомври 2025, 12:02 часа 334 прочитания 0 коментара
Хората на Доган внасят законопроект за мъртвите

Направили сме предложение за починалите български граждани, които попадат в същата хипотеза и са били насилствено преименувани, техните имена да бъдат служебно възстановени и насилствено наложените имена да бъдат заличени от регистрите. За нас насилственото преименуване не е само един административен акт, а посегетателство върху човешкото достойнство. По този начин целим, макар и късно да възстановим справедливостта", обясни депутатът от АПС Севим Али пред медиите в парламента. 

Той обясни, че в момента близките на починалите хора, които желаят да им се възстановят старите имена, подават заявления, а АПС предлага това да е автоматично.

Предложенията на АПС са в Закона за гражданската регистрация, законопроект, който според тях касае близо 1 млн. бъргарски граждани с турско-арабски имена, които по време на така наречения Възродителен процес са били насилствено преименувани.

Причината за инициативата са сигнали от цялата страна, че на български граждани, които попадат в тази хипотеза, при определени административни услуги, им се налага да попълват декларация за идентичност на имената, като по този начин тези хора допълнително биват унижавани.

"Не е пиар"

От партията бяха попитани и защо не са предложили подобна инициатива, като Севим Али обясни, че не става въпрос за пиар и че този законопроект е предлаган многократно и не е срещнал подкрепа. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Този път се надявам да получим подкрепа от всички парламентарни партии в 51-ото Народно събрание", каза Али. 

АПС и със законопроект, свързан със здравни права

Депутатът Хасан Адемов представи и друга законодателна инициатива, а именно в Закона за здравното осигуряуване. 

Идеята е при загубени здравноосигурителни права, хората да се връщат не 60 месеца назад, а да плащат само за 36 месеца назад.

По думите му броят на българските граждани със загубени здравноосигурителни права е 1 млн. и 200 хил., което според него означава, че има проблем. ОЩЕ: Направиха аналогия с Възродителния процес: ДПС - Доган за смяната на името им в парламента (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Възродителен процес 51 Народно събрание АПС Севим Али
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес