Хората на Доган внасят законопроект за мъртвите

Направили сме предложение за починалите български граждани, които попадат в същата хипотеза и са били насилствено преименувани, техните имена да бъдат служебно възстановени и насилствено наложените имена да бъдат заличени от регистрите. За нас насилственото преименуване не е само един административен акт, а посегетателство върху човешкото достойнство. По този начин целим, макар и късно да възстановим справедливостта", обясни депутатът от АПС Севим Али пред медиите в парламента.

Той обясни, че в момента близките на починалите хора, които желаят да им се възстановят старите имена, подават заявления, а АПС предлага това да е автоматично.

Предложенията на АПС са в Закона за гражданската регистрация, законопроект, който според тях касае близо 1 млн. бъргарски граждани с турско-арабски имена, които по време на така наречения Възродителен процес са били насилствено преименувани.

Причината за инициативата са сигнали от цялата страна, че на български граждани, които попадат в тази хипотеза, при определени административни услуги, им се налага да попълват декларация за идентичност на имената, като по този начин тези хора допълнително биват унижавани.

"Не е пиар"

От партията бяха попитани и защо не са предложили подобна инициатива, като Севим Али обясни, че не става въпрос за пиар и че този законопроект е предлаган многократно и не е срещнал подкрепа.

"Този път се надявам да получим подкрепа от всички парламентарни партии в 51-ото Народно събрание", каза Али.

АПС и със законопроект, свързан със здравни права

Депутатът Хасан Адемов представи и друга законодателна инициатива, а именно в Закона за здравното осигуряуване.

Идеята е при загубени здравноосигурителни права, хората да се връщат не 60 месеца назад, а да плащат само за 36 месеца назад.

По думите му броят на българските граждани със загубени здравноосигурителни права е 1 млн. и 200 хил., което според него означава, че има проблем.