Балабанов: Идеята за изцяло машинно гласуване е на ИТН

„Има такъв народ“ (ИТН) ще настоява за спешни промени в Изборния кодекс, включващи въвеждане на сканиращи устройства за гласуване и ревизия на избирателните списъци. Това заяви народният представител от партията Станислав Балабанов.

„Още с влизането си в това правителство ясно заявихме идеите си за промяна на Изборния кодекс. Става въпрос за 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, както и тотално изчистване на избирателните списъци от мъртви души“, коментира той.

Балабанов изрази надежда, че този законопроект ще срещне подкрепа от партиите в опозиция – ПП-ДБ и „Възраждане“.

„Бащите на хаоса“ и финансовата стабилност

Депутатът отправи остри критики към политическите си опоненти, като назова конкретни имена, които според него са виновни за политическата криза. По думите му „бащите на хаоса“ са Асен Василев, Кирил Петков, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов.

Основният фокус на критиката му обаче бе насочен към бившия финансов министър. „Асен Василев наложи финансовото безобразие. На тази негова база не може да има нормален бюджет“, категоричен бе Балабанов.

Той предупреди за рисковете от приемане на редовен бюджет в предизборна ситуация. „В навечерието на избори е опасно да се предлага редовен бюджет, тъй като Василев ще започне да предлага раздаване на пари на калпак. Призовавам тристранката да търсят отговорността от него“, допълни депутатът от ИТН.

Позицията на ПП-ДБ

По-рано днес от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) потвърдиха позицията си, че нямат намерение да предлагат правителство в рамките на този парламент. От формацията също акцентираха върху важността на изборния процес, като поясниха, че твърдо настояват за запазване на машинното гласуване.

