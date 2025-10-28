Неонацистки плакати посрещнали посланика на Германия във Варна? (СНИМКИ)

Войната в Украйна:

Плакати с неонацистки символи и идеологически фрази са посрещнали германския посланик Ирене Мария Планк по време на прием във Варна на 2 октомври по повод 35 години от честванията за обединена Германия. Това твърди депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Любен Иванов в свой парламентарен въпрос към вътрешния министър Даниел Митов по повод предприетите мерки от страна на ведомството по темата.

Според Иванов предходния ден (1 октомври) в района на Шишковата градина във Варна са разлепени плакати със съдържание, възпроизвеждащо класическа нацистка пропаганда от 30-е години на XX век. Той изброява кои са оригиналните реплики и символи по плаката отпреди век и го сравнява със сегашния, който е репродукция на историческата версия, но със репликите: "Смажете демократа!" и "Запалете му домът!". На мястото на свастиката пък е сложен символ "100% анти-демократичен" на английски език. Иванов прилага и снимка от разлепен плакат.

"Това ясно показва съзнателно възраждане на фашистки и антисеминстки послания, насърчаващи омраза и насилие срещу демокрацията у нас. Подобни прояви представляват пропаганда на антидемократични и ксенофобски идеологии, които са забранени от българското законодателство и европейските директиви за борба с расизма и ксенофобията", обяснява още народния представител. 

Какво показва проверката?

В своя отговор обаче вътрешният министър посочва, че такива плакати и символи не са били открити от органите на реда. "На 1 и 2 октомври не е докладвано от дежурните служители за установени плакати или други пропагандни материали с неонацистки и антидемократични материали. Не са постъпвали и сигнали от подобен характер", пише Митов, но уверява, че се извършва проверка на територията на град Варна.

