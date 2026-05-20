"Разграждането" на модела върви: "Големите" съкращения няма да важат за военни, полицаи, НСО и ДАНС

Обявените 10% съкращения в бюджетния сектор от 1 септември се оказа, че няма да засегнат някои от секторите с най-раздути щатни бройки, най-високи заплати и най-ниско обществено доверие. Това става ясно от обявените от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания за изготвянето на проектобюджетите на всички бюджетни ведомства, които са публикувани на страницата на Министерството на финансите (МФ). Вицепремиерът е разпоредил проектобюджетите да се представят във финансовото ведомство в спешен порядък - до 21 май, четвъртък.

В понеделник Донев анонсира съкращения на разходите за персонал с 10%, но и запазване на индивидуалните заплати на служителите. Мярката ще изисква все пак съкращаване на персонал (на първо място незаети щатове) и структурни промени, като всеки ресорен министър ще си реши как да изпълни целта.

"Ще плащаме вересиите на олигархията"

Докато Донев даваше тези свои заявки, дойде и реплика на министър-председателят Румен Радев от Берлин: "Всички българи ще плащаме верeсиите на олигархията и на предишни управления".

На този фон обаче се оказа, че обявеното съкращение с 10% няма да важи за голяма част от бюджетния сектор - военните, полицаите, разузнавачите, част от служителите на НСО и ДАНС, надзирателите в затворите, учителите (и всички други организации с делегиран бюджет), лекарите и медсестрите (включително психиатрии и центрове за спешна помощ), както и за общините.

По този начин големи групи работещи на държавна служба няма да бъдат обхванати от съкращенията. Например в Министерството на отбраната и в МВР ограничението ще се прилага за назначените по трудов договор и за държавните служители, но не и за служителите но законите за въоръжените сили и за МВР.

Общите разходи за персонала на издръжка на бюджета според втория представен от подалия оставка кабинет "Желязков" проект на Бюджет 2026 бяха съответно 12.2 млрд. евро (за 2025 г.) и 13.1 млрд. евро (за 2026 г.). Това означава, че на годишна база съкращаването на 10% би спестило на бюджета над 1 млрд. евро, а за 1/3 от годината - 300-400 млн. евро, изчислява "Медиапул". Но при положение че огромната част от работещите на бюджетна издръжка няма да бъдат засегнати от мярката и че тя ще се приложи само за 1/3 годината, може да се предположи, че спестяването в Бюджет 2026 ще е скромно и ще е далеч от нужните икономии от поне 3 млрд. евро, за да може дефицитът да влезе в тавана от 3%.

Още сметки

Гълъб Донев обаче е разпоредил на министрите и друго ограничение, става ясно още от указанията в сайта на ведомството. Според него за последните 5 месеца на 2026 г. (тоест считано от 1 август) всяко ведомство трябва да съкрати разходите си така, че за цялата 2026 г. те да не надвишават 90% от разходваните през 2025 г. средства. Освен това не трябва да се допуска натрупване на просрочени задължения и поемане на финансово неосигурени ангажименти. Ограничението не се отнася единствено за социалните плащания, както и за делегираните бюджети.

На ведомствата е разпоредено в проектобюджетите си за 2026 - 2028 г. да не включват увеличение на разходите за персонал (в т.ч. за т.нар. "изборни длъжности"), по механизми, свързани с индексация на възнагражденията на база ръста на средната брутна работна заплата/минимална работна заплата или чрез колективен трудов договор, става ясно още от указанията. Министерството на финансите препоръчва на ведомствата приоритетно да извършат "преглед и оптимизация" на трайно незаетите щатни бройки.

Мащабните договори и изтичането на обществен ресурс

По отношение на капиталовите разходи (за строителство, ремонт, инвестиции и т. н.) на държавата и общините МФ е разпоредило да се преустанови прилагането на индексация на договорите, в т.ч. и за текущ ремонт и поддръжка, като за целта се готвят законови промени.

Стартирането на "нови" проекти ще е възможно само в условията на доказана аварийност и спешност, както и в областта на отбраната в рамките на процента на разходи за отбрана към БВП. "Нови" проекти ще се включат за финансиране и само ако реализацията им не търпи отлагане поради рискове от налагане на санкции/неустойки по договори, загуба на осигурено външно финансиране, нарушение на поети международни или национални договорености или блокиране на ключови административни процеси, пише още изданието.

Ще се направи преглед с цел прекратяване на вече сключени договори, по които все още не са стартирали дейности. Сключените договори ще се проверят и за съответствие на договорените стойности и текущите пазарни цени.