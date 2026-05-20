Земетресение разтърси остров в Егейско море

Умерено силно земетресение разтърси егейския гръцки остров Хидра преди зазоряване в сряда, съобщи гръцкото издание Kathimerini. По предварителни данни трусът е с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер. Атинският геодинамичен институт съобщи, че подводното земетресение е станало на 5,5 километра северозападно от Хидра, между острова и североизточния Пелопонес, на дълбочина 14,8 километра. За щастие няма съобщения за щети или пострадали.

Земетресенията са много често срещани в Гърция, която е в една от най-сеизмично активните части на света, но рядко причиняват сериозни щети или смъртни случаи. През 1999 г. земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер близо до Атина уби 143 души.

Сеизмична деформация в Егейско море

Припомняме, че наскоро нови данни показаха, че отшумяването на сеизмичната активност на гръцкия остров Санторини не е сложило край на основната криза.

Данните показват постоянна деформация в южната вулканична дъга на Егейско море. Сеизмичността е намаляла след пика през февруари 2025 г., но „не се е върнала до нивата си отпреди кризата“, каза Маргарита Сегу от Британската геоложка служба. Седмичните събития с магнитуд над 2 все още не падат постоянно под пет.

По-поразително е, че изследователите съобщават за ускоряваща се асеизмична деформация: Цикладите се „отварят" със 17 милиметра годишно, в сравнение с 3,8 преди това.