Бивш кадър на ДПС се закле като депутат на Радев

Бивш кадър на ДПС влезе в парламента като депутат от "Прогресивна България". Кардиологът Месут Ердинч Рушид положи клетва в началото на пленарното заседание и зае мястото на Илин Димитров, който временно изпълнява функциите на министър на туризма.

Рушид трябваше да стане народен представител още след изборите на 9 юни 2024 г., но тогава се отказа от мястото си. Решението му бе прието като един от първите сигнали за зараждащото се напрежение в ДПС. В политическите среди тогава се коментираше, че той е близък до бившия регионален лидер на партията Сали Табаков. Още: Законопроекти на килограм: Кутев обясни целта на новия правилник (ВИДЕО)

Председателят на парламента Михаела Доцова обяви в началото на заседанието и друга промяна - от днес депутатите ще се регистрират и гласуват чрез биометрична система.

В програмата на Народното събрание за деня е включено първото четене на три законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс.

За утре е предвидено изслушване на регионалния министър Иван Шишков заради свлачището по пътя Смолян - Пампорово. Депутатите трябва да обсъдят и промени в Закона за държавната финансова инспекция. Още: "Най-голямата глупост" на депутатите на Радев в законотворчеството: Божидар Божанов с пример

Петъчната програма на парламента започва с първо четене на законопроекта за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, внесен от редовното правителство. След това е предвиден парламентарен контрол.