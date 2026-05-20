"Настойчиво поставих въпроса": Радев разговарял с Тръмп за визите и американските самолети в София

Премиерът Румен Радев е поставил "настойчиво" въпроса с отпадането на американските визи за посещения в САЩ от български граждани, стана ясно от думите му преди началото на правителственото заседание в сряда. "Очаквам този въпрос да бъде решен в спешен порядък", подчерта още министър-председателя.

"На летище "Васил Левски" са разположени самолети и цистерни на американските ВВС - наш стратегически съюзник. Те пребивават там с решение на кабинета "Желязков" до края на май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на този срок", каза още Радев и подчерта, че освен разговора си с Тръмп е обсъдил същия въпрос и с министъра на войната Пийт Хегсет.

Иначе още през март служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че разположените самолети са изцяло логистични и не могат да нанасят удари. По думите му става въпрос за военнотранспортни машини от типа C-17 и C-130, използвани за прехвърляне на техника и поддръжка на операции, а не за бойни действия. По непотвърдена информация към днешна дата става въпрос за поне 6 самолета.

В средата на април американски самолети бяха забелязани и на летището във Варна. От Министерство на отбраната на България тогава обясниха, че кацанията са част от предварително планирани дейности по техническо обслужване и презареждане, извършвани на база дипломатически разрешения и в пълно съответствие със закона. От ведомството подчертаха, че подобни операции са рутинни за държава член на НАТО и не са свързани с военни действия срещу Иран. Законът позволява България да приема ограничен брой съюзнически самолети и личен състав като част от ангажиментите по колективната отбрана.

