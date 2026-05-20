"Не сме се виждали един ден, а сякаш са минали три есени": Срещата на Путин и Си

Посещението на Владимир Путин в Пекин логично е основна тема днес за китайския и руския печат. В пресата се подчертава, че откакто за първи път встъпи в длъжност като президент на Русия през 2000 г., Путин е посетил Китай 25 пъти като президент или премиер. Си Дзинпин от своя страна се е срещал с Путин над 40 пъти от идването си на власт през 2013 г., когато избра Русия за първата си чуждестранна дестинация като китайски президент. Оттогава той е направил 11 посещения в Русия.

Най-тиражираният китайски вестник "Женмин Жибао" отбелязва, че Китай остава най-големият търговски партньор на Русия вече 16 години. Двустранната търговия е достигнала около 228 милиарда долара през 2025 година и за трета поредна година е надхвърлила 200 милиарда долара. Акцентира се и върху ръста на пътуванията след като взаимните безвизови политики са ги улеснили - през първото тримесечие на 2026 година над 150 000 китайски туристи са посетили Русия – ръст от 44,4% на годишна основа, а пътуванията на руснаци до Китай са се увеличили с 33,6% през 2025 г.

"Саут Чайна Морнинг Пост" пък посочва, че посещението преди това на Доналд Тръмп изглежда малко вероятно да промени из основи или да засенчи по-широкия дневен ред на китайско-руското сътрудничество.

Защото за Пекин и Вашингтон геополитическите въпроси се оказват особено трудни, включително тези, свързани с Тайван и Южнокитайско море. Разговорите им по търговски и икономически въпроси също са белязани от двустранни ограничения и санкции, пише изданието.

В същото време "Российская газета" извежда в заглавие китайската поговорка, цитирана от Путин: "Не сме се виждали един ден, а сякаш са минали три есени". Тя посочва, че отношенията между двете страни са достигнали "безпрецедентно високо равнище".

Цитиран е Путин, който заяви на срещата, че Русия остава надежден доставчик на ресурси, а Китай – отговорен потребител. Както и че за четвърт век стокообменът между Русия и Китай е нараснал повече от 30 пъти и вече няколко години надхвърля 200 милиарда долара.