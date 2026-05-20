Кабинетът "Радев":

"Не сме се виждали един ден, а сякаш са минали три есени": Срещата на Путин и Си

20 май 2026, 10:28 часа 1568 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Не сме се виждали един ден, а сякаш са минали три есени": Срещата на Путин и Си

Посещението на Владимир Путин в Пекин логично е основна тема днес за китайския и руския печат. В пресата се подчертава, че откакто за първи път встъпи в длъжност като президент на Русия през 2000 г., Путин е посетил Китай 25 пъти като президент или премиер. Си Дзинпин от своя страна се е срещал с Путин над 40 пъти от идването си на власт през 2013 г., когато избра Русия за първата си чуждестранна дестинация като китайски президент. Оттогава той е направил 11 посещения в Русия.

Най-тиражираният китайски вестник "Женмин Жибао" отбелязва, че Китай остава най-големият търговски партньор на Русия вече 16 години. Двустранната търговия е достигнала около 228 милиарда долара през 2025 година и за трета поредна година е надхвърлила 200 милиарда долара. Акцентира се и върху ръста на пътуванията след като взаимните безвизови политики са ги улеснили - през първото тримесечие на 2026 година над 150 000 китайски туристи са посетили Русия – ръст от 44,4% на годишна основа, а пътуванията на руснаци до Китай са се увеличили с 33,6% през 2025 г.

"Саут Чайна Морнинг Пост" пък посочва, че посещението преди това на Доналд Тръмп изглежда малко вероятно да промени из основи или да засенчи по-широкия дневен ред на китайско-руското сътрудничество.

Защото за Пекин и Вашингтон геополитическите въпроси се оказват особено трудни, включително тези, свързани с Тайван и Южнокитайско море. Разговорите им по търговски и икономически въпроси също са белязани от двустранни ограничения и санкции, пише изданието. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: kremlin.ru

В същото време "Российская газета" извежда в заглавие китайската поговорка, цитирана от Путин: "Не сме се виждали един ден, а сякаш са минали три есени". Тя посочва, че отношенията между двете страни са достигнали "безпрецедентно високо равнище".  

Цитиран е Путин, който заяви на срещата, че Русия остава надежден доставчик на ресурси, а Китай – отговорен потребител. Както и че за четвърт век стокообменът между Русия и Китай е нараснал повече от 30 пъти и вече няколко години надхвърля 200 милиарда долара.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Владимир Путин Китай Си Дзинпин
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес