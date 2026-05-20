"Докато Украйна беснее, ще загиват руснаци": Вътрешният натиск върху Путин расте (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Докато Украйна беснее, ще загиват руснаци" - това е само един от отговорите в поредната анкета на руското опозиционно издание SOTA Vision, което отдавна беше обявено от режима на руския диктатор Владимир Путин за "чуждестранен агент" и балансира на ръба да се превърне в "нежелана организация", защото през 2024 година Руската федерация обяви литовската компания SOTA Media за такава – ОЩЕ: Руски депутат иска спешен край на "спецоперацията": "Няма да оцелеем" при дълга война

Анкетата е много показателна и за вече надигащите се сериозни настроения в Русия против войната с Украйна, защото тя почна все по-силно да засяга руснаците. "Цяла вечер по телевизията говорят за Путин. Дайте ми информация какво става – живеем срещу петролната рафинерия", гласи коментарът на възрастна жена, която визира рафинерията на "Газпромнефт" в Москва (Капотня), която беше поразена от украинските далекобойни безпилотни системи. "Имаме деца, внуци – страшно е да се живее", добави тя, докато друга, по-възрастна жена, поиска „да се вземат мерки“ - ОЩЕ: "Абонаментът за спокоен живот изтече, Москва вече няма да спи": Над 1000 дрона и ракети за 24 часа удариха по Русия според ТАСС (ВИДЕО)

🙄 “As long as Ukraine keeps raging, Russian people will keep dying,” Muscovites say after encountering Ukrainian drones



Overall, the mood among locals seems pretty miserable. Many admit they’ve never experienced war before and don’t know what it’s actually like.



Междувременно, Reuters съобщи, че точно тази рафинерия е спряла работа след масираната украинска атака с далекобойни дронове в нощта на 16-ти срещу 17-ти май. А командирът на Руския доброволчески корпус Денис Капустин с прякор Никитин предупреди, че на всеки руски удар по украински градове ще има отговор с дронове и ракети, докато говореше пред сринатия от руснаците блок в Киев в нощта на 13-ти срещу 14-ти май. "Войната стигна и до топлите жилища в Москва", добави той – ОЩЕ: Украйна отвърна с гръм и трясък на руските зверства: 550 дрона и мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори (ВИДЕО)

RDK commander Denis Kapustin recorded an address at the Kyiv apartment block hit by a Russian Kh-101 on May 14, saying there were no military sites, drone workshops or foreign mercenaries there. He said Russian strikes on Ukrainian cities will be answered with drones and… pic.twitter.com/mDLcBJCWtg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 19, 2026

А че преговорите за мир в Украйна са празни приказки за пореден път де факто потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс със смешката, че никой американски президент не направил повече, за да може Украйна да спре руската инвазия, от Доналд Тръмп. В предизборната си кампания за втори мандат в Белия дом Тръмп не просто обещаваше, а буквално крещеше, че само да стане пак президент на САЩ и ще спре войната в Украйна за 24 часа. През това време Русия започна мащабни военни учения в Беларус, като в тях са включени и ядрените ѝ сили, и заплаши, че ще атакува Латвия, защото от руска гледна точка балтийската държава помага на Украйна да изстрелва дронове срещу цели в Руската федерация. Русия засилва информационната подготовка за бъдеща възможна военна агресия срещу Прибалтика, смята ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, коментирайки именно непотвърдените с нищо конкретно руски твърдения, че от латвийска територия (ще се) изстрелват украински далекобойни дронове срещу цели на руска територия. В отговор говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий се извини на прибалтийските държави, казвайки, че Русия нарочно отклонява към тяхната територия с електронно заглушаване украински дронове – ОЩЕ: Русия директно заплаши да нападне Латвия заради Украйна. САЩ изстрелва тестово ядрена ракета

JD Vance claims:



There has been no president who has done more to ensure that Ukraine survived the invasion of Russia than Donald Trump. pic.twitter.com/35qOS0zoXY — Clash Report (@clashreport) May 19, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Според украинското външно разузнаване, през първите 3 месеца на 2026 година руската армия е успяла да привлече едва 70 500 нови войници (с договори), докато е трябвало месечно да привлича по 34 000 – 35 000. Това означава, че Русия вече е с един месец изоставне от целта, образно казано. За да има наваксване, 40 руски федерални субекти ще увеличат еднократните бонуси за подписване на договор с руската армия с между 30% и 100% - в някои области и региони с дори между 200% и 500% спрямо 2025 година, сочат украинските данни. Освен това, броят на затворниците в Русия е на най-ниското си ниво от началото на века – 282 000 души спрямо 465 000 в края на 2021 година. А Reuters съобщи, че Китай е провел военно обучение на поне 200 руски войници, като фокусът на обучението е бил работа с дронове.

За осмо поредно денонощие интензивността на сухопътните военни действия в Украйна стои над границата от 200 бойни сблъсъка – това сочи официалната информация на украинския генщаб. На 19 май е имало 250 бойни сблъсъка спрямо 236 на 18 май. Руснаците са хвърлили 289 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 64 повече спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3195 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 6 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9168 FPV дрона, което е с около 630 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine’s 15th Army Corps released a combat digest showing strike drone work against Russian personnel, trucks, cars, antennas, communications gear, dugouts, shelters, guns with ammunition and other Russian assets. #Ukraine pic.twitter.com/uKG2AlVyRl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 19, 2026

Цели 43 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление съгласно официалната украинска информация. Покровск стои в украинския списък с местата на активни боеве в това направление. Още 14 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но пак нито една в Краматорското направление т.е. откъм Часов Яр (ВИДЕО, 18+). 23 руски пехотни атаки са станали факт в района на Гуляйполе, Запорожка област. По 11 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, и в най-северната част на фронта в Източна Украйна – Южнослобожанското направление т.е. района на град Вовчанск и селата южно от него.

Drone view of Kostiantynivka, Donetsk region.

20 km from Kramatorsk. Burned-out apartment buildings, destroyed kindergartens, schools, hospitals, and a shattered church. pic.twitter.com/hxurnxuARf — WarTranslated (@wartranslated) May 19, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец анализира какво става в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област. Той е категоричен, че поне засега 58-ма общовойскова руска армия, която атакува на север по поречието на река Днепър, за момента е изтощена и без сериозни подкрепления не може да продължи в опитите си да стигне до покрайнините на град Запорожие. 58-ма армия в момента не помръдва, дори в определени участъци е принудена от украинската армия да се защитава, за да не губи позиции (вече за руснаците е загубен центъра на Степногорск – руският Z-канал "Рибар" обобщава в дневния си анализ, че ситуацията се е влошила за руснаците, а колегите им от "Два майора" добавят в своя дневен обзор, че украински подкрепления влизат в селото, а украинците натискат и в Плавни: Украинското село, в което животът на руския войник е не повече от 12 минути), а става въпрос за 5 дивизии, това е оценката на украинския военен експерт. Руски части няма дори в близост до Орехов, а без той да бъде превзет, настъпление към Запорожие е немислимо. А Орехов няма да падне, докато не бъдат превзети Мала Токмачка (боевете тук са по-дълги от боевете за Картаген и Ленинград, а Машовец казва, че 42-ри механизиран батальон на руснаците е бил принуден да отстъпи от югоизточната част на селото, за да не бъде ударен флангово и сега цялото село е под украински контрол: По-дълго от Картаген и Ленинград: Малко село в Украйна се превърна в кошмар за руската армия), Новоданиловка и Новоандреевка, които също все още са недостижими за руснаците. Очевидно руската армия „малко се бави“, иронизира Машовец, но с предупреждение, че това не е положение, което ще си остане така завинаги, защото все пак от изток, откъм Гуляйполе, Пета общовойскова руска армия, която е най-многобройната като разположени части и войници в Украйна, все още пълзи към Орехов.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 154 далекобойни дрона и 1 балистична ракета "Искандер-М" по цели в Украйна. Свалени са 131 дрона, удари от останалите дронове и ракетата е имало на 20 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. 2 души са загинали и 6 са ранени в град Днипро, съобщава украинската спешна служба и казва, че заради руската въздушна атака е избухнал пожар в триетажно складово помещение, където са съхранявали хранителни продукти. Над 80 пожарникари и 25 единици техника са гасили - ОЩЕ: Московската рафинерия излезе "в отпуск" след украинска атака, тази в Кстово понесе сериозен удар (ВИДЕО)