Идвам за моето момиче: "Ергенът" Стоян се върна (ВИДЕО)

Риалити форматът "Ергенът" доказва, че няма невъзможни неща и за любовта никога не е късно. Непредсказуемите обрати се случват точно преди финала на петия сезон - след драматичното си напускане на предаването, Стоян отново пропътува дългото разстояние, за да се събере с жената на мечтите си. "Аз съм пак в Шри Ланка, защото идвам да си върна момичето!", категорично заяви Стоян. След "тридесет часа, три полета и тринадесет хиляди километра", той се върна при Илияна, за да ѝ покаже, че чувствата му са по-силни от всичко, което се е случило между тях.

Искрен разговор и осъзнати чувства

Първоначалното напрежение между двамата бързо се стопява, отстъпвайки място на неочаквано искрен разговор. Всяка маска пада, когато започват да говорят за споделената липса, съмненията и неизказаните досега чувства. Илияна избира пълната откровеност – тя не крие, че заминаването му е преобърнало нейния свят и че мислите ѝ са били изцяло насочени към него.

От своя страна, Стоян признава, че е бил в пълно затъмнение за случващото се в имението, но въпреки неяснотата, нито за миг не се е поколебал да се върне обратно.

В крайна сметка раздялата, макар и объркваща, се оказва важно събитие за връзката им. Преминавайки през хаоса на емоциите си, двамата осъзнават, че именно дистанцията е отворила очите им за истината и е помогнала да осъзнаят чувствата си един към друг. Илияна е категорична - без Стоян до себе си, оставането ѝ в предаването би било обезсмислено.

Стоян не скри желанието си връзката им да продължи и извън формата, а Илияна призна, че идеята двамата да прекарват повече време заедно ѝ допада. Въпреки предпазливия подход на Илияна към избраника си, двамата демонстрираха силна близост в края на вечерта.

