Тихият убиец на българското пчеларство: Половината от меда в Европа е фалшив

Близо 47% от меда на европейския пазар е фалшифициран. Има нужда от по-строг контрол върху произхода и качеството на меда и реални мерки срещу хранителните измами и нискокачествения внос.

Това са заключенията в официалната позиция на Европейската пчеларска асоциация, Сдружение "За достъпна и качествена храна" и Националния браншови пчеларски съюз по повод Световния ден на пчелите.

Световният ден на пчелите

На 20 май светът отбелязва Международния ден на пчелите. Денят се отбелязва от 2018 г. по инициатива на Словенската асоциация на пчеларите с подкрепата на правителството на Словения, след приемането на резолюция A/RES/72/211 на Общото събрание на ООН от 20 декември 2017 г. Целта е да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и за необходимостта от защита на застрашените опрашители.

Датата е избрана в чест на рождението на словенеца Антон Янша /1734–1773/ – един от основоположниците на съвременното пчеларство.

По повод международния ден от Европейската пчеларска асоциация и Сдружение "За достъпна и качествена храна" отправиха общ призив за по-сериозни мерки в защита на пчеларите, по-строг контрол върху качеството и произхода на меда и активни политики срещу фалшифицираните пчелни продукти на европейския пазар.

Фалшивият мед е тихият убиец на българското пчеларство

"Пчелите са в основата на продоволствената сигурност и екологичния баланс. Ако пчеларите загубят мотивация да продължат своята дейност, това ще има тежки последици за земеделието и хранителната система в Европа. Нужни са реални действия, а не само добри намерения", заяви президентът на Европейската пчеларска асоциация Бощян Ноч.

От организациите подчертават, че фалшивият мед, нелоялният внос и липсата на достатъчна подкрепа за сектора остават сред основните проблеми пред европейското и българското пчеларство.

"Подкрепата за българските пчелари е част от битката за чиста и качествена храна. Българските потребители трябва да имат увереност, че когато купуват мед, получават автентичен и безопасен продукт с ясен произход. Защитата на пчелите означава защита на природата, земеделието и бъдещето на храната", коментира инж. д-р Андрей Велчев.

От Сдружение "За достъпна и качествена храна" допълват, че поддържат добро партньорство и активен диалог с Националния браншови пчеларски съюз по теми, свързани със защитата на българското пчеларство, качеството на меда и необходимостта от по-силна подкрепа за родните производители.

"Фалшивият мед е тихият убиец на българското пчеларство. Когато на пазара има продукти със съмнителен произход и ниско качество, страдат както потребителите, така и честните производители", коментира Сребрин Илиев, председател на Националния браншови пчеларски съюз.

България е активен член на Междуправителствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES), представяна от МОСВ. Според международния доклад на IPBES, разработен от учени от цял свят, изчезването на пчелите би било сериозен проблем за човечеството, тъй като всяка трета лъжица храна зависи от наличието на опрашители.

Сред най-важните данни в доклада са:

Между 235 и 577 милиарда щатски долара от годишното световно производство на храни са пряк принос на опрашителите;

75% от основните хранителни култури в света зависят в различна степен от опрашването;

Почти 90% от дивите цъфтящи растения зависят от опрашители;

Над 20 000 вида диви пчели съществуват в световен мащаб;

Повече от 40% от видовете безгръбначни опрашители, основно пчели и пеперуди, са застрашени от изчезване.

Организациите напомнят, че всеки човек може да помогне за опазването на пчелите чрез малки, но важни действия – засаждане на подходящи растения, избягване на вредни химикали и пестициди, подкрепа за местните производители и избор на качествени пчелни продукти с ясен произход.

"Пчелите пазят природата, а пчеларите пазят бъдещето“, посочват още от организациите, като честитят празника на всички отдадени на пчеларството в България с призив за обединение в сектора срещу фалшивия или подправен мед заливащ пазарна мрежа в България и Европа.