Сашко от Перник, чието издирване обедини цяла България, представи трета самостоятелна изложба (СНИМКИ)

Трета своя самостоятелна изложба представи 16-годишният Александър, който преди три години и половина (на 11 ноември 2022 г.) изчезна край Перник - случаят разтърси цяла България, която следеше изкъсо издирвателната операция. Момчето, което тогава се изгуби в Голо Бърдо над Перник и беше издирвано в продължение на 9 дни, сега продължава да представя изкуството си. Тази година средствата от продажбата на картините ще помогнат на Сдружение „Спортен клуб СОП Спорт Самбо за развитие“ да вземе участие в състезание в босненската столица Сараево, съобщиха от Община Перник.

Началната цена на всяка картина е 100 евро, като част от тях вече са закупени.

Още: Разследването приключи: Полицията каза отвлечен ли е бил Александър от Перник

Картините на Сашко от Перник

„Сашко рисува абстрактно. В картините му има вплетени много образи – присъстват човешки фигури, животни, риби, различни горски духове. Даже в една от картините под фона се вижда образът на Исус“, коментира изкуството на сина си Александър Цветанов.

Бащата на Сашко добави, че момчето редовно посещава тренировките по плуване в басейна в центъра на града, които са му много любими, и вече има няколко състезания зад гърба си. През изминалия уикенд е взел участие и в турнир по лека атлетика, който се е състоял на базата на Националната спортна академия, добави още Цветанов пред БТА.

В изложбата, подредена в Младежкия международен център, са събрани около 30 от най-скоро рисуваните платна. Директорът на Регионалния исторически музей е съдействал за подбора на картините, които да бъдат представени на публиката, уточни още бащата на Александър.

През месец септември 2023 г. беше представена втората самостоятелна изложба на Сашко.

Още: Намереният Сашко от Перник с втора самостоятелна изложба

196 часа издирване

На проявата присъства старши комисар Павел Млеканов, който към днешна дата отново е директор на полицията в Перник, а преди четири години също я оглавяваше.

Той си припомни, че издирвателната акция е продължила 196 часа. „Издирването на Сашко обедини цяла една държава. Обедини хора, обедини институции, а целта беше само една – да намерим това дете“, каза Млеканов пред БТА.

Директорът на полицията добави, че дотогава не е виждал толкова силно ангажирани хора да помагат, както са го направили перничани. „Как се чувствам в момента ли? С много приятни и топли емоции. В годините оттогава досега съм гледал малко дистанцирано на нещата поради служебна ангажираност“, коментира старши комисарят.

Една от картините на момчето беше купена от Областната дирекция на МВР в Перник.

Още: МВР награди двама планеристи, благодарение на които бе открит Сашко от Перник (ВИДЕО)