Кабинетът "Радев":

Сашко от Перник, чието издирване обедини цяла България, представи трета самостоятелна изложба (СНИМКИ)

20 май 2026, 10:27 часа 1531 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Перник, Facebook
Сашко от Перник, чието издирване обедини цяла България, представи трета самостоятелна изложба (СНИМКИ)

Трета своя самостоятелна изложба представи 16-годишният Александър, който преди три години и половина (на 11 ноември 2022 г.) изчезна край Перник - случаят разтърси цяла България, която следеше изкъсо издирвателната операция. Момчето, което тогава се изгуби в Голо Бърдо над Перник и беше издирвано в продължение на 9 дни, сега продължава да представя изкуството си. Тази година средствата от продажбата на картините ще помогнат на Сдружение „Спортен клуб СОП Спорт Самбо за развитие“ да вземе участие в състезание в босненската столица Сараево, съобщиха от Община Перник.

Началната цена на всяка картина е 100 евро, като част от тях вече са закупени.

Още: Разследването приключи: Полицията каза отвлечен ли е бил Александър от Перник

Картините на Сашко от Перник

„Сашко рисува абстрактно. В картините му има вплетени много образи – присъстват човешки фигури, животни, риби, различни горски духове. Даже в една от картините под фона се вижда образът на Исус“, коментира изкуството на сина си Александър Цветанов.

Бащата на Сашко добави, че момчето редовно посещава тренировките по плуване в басейна в центъра на града, които са му много любими, и вече има няколко състезания зад гърба си. През изминалия уикенд е взел участие и в турнир по лека атлетика, който се е състоял на базата на Националната спортна академия, добави още Цветанов пред БТА.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В изложбата, подредена в Младежкия международен център, са събрани около 30 от най-скоро рисуваните платна. Директорът на Регионалния исторически музей е съдействал за подбора на картините, които да бъдат представени на публиката, уточни още бащата на Александър.

През месец септември 2023 г. беше представена втората самостоятелна изложба на Сашко.

Още: Намереният Сашко от Перник с втора самостоятелна изложба

196 часа издирване

На проявата присъства старши комисар Павел Млеканов, който към днешна дата отново е директор на полицията в Перник, а преди четири години също я оглавяваше.

Той си припомни, че издирвателната акция е продължила 196 часа. „Издирването на Сашко обедини цяла една държава. Обедини хора, обедини институции, а целта беше само една – да намерим това дете“, каза Млеканов пред БТА.

Директорът на полицията добави, че дотогава не е виждал толкова силно ангажирани хора да помагат, както са го направили перничани. „Как се чувствам в момента ли? С много приятни и топли емоции. В годините оттогава досега съм гледал малко дистанцирано на нещата поради служебна ангажираност“, коментира старши комисарят.

Една от картините на момчето беше купена от Областната дирекция на МВР в Перник.

Още: МВР награди двама планеристи, благодарение на които бе открит Сашко от Перник (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
изложба Александър от Перник откриване Александър от Перник Сашко от Перник
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Перник
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес