HUAWEI WATCH FIT 5 вече във Vivacom с цветен акцент за лятото

Vivacom предлага новия HUAWEI WATCH FIT 5 – смарт часовник, създаден за хора с динамично ежедневие, които искат да бъдат свързани, активни и в крак със своя ритъм. Моделът комбинира ултратънък дизайн, свежи цветове на каишката и интелигентни функции, които го превръщат в практичен аксесоар за спорт, работа и свободно време. В периода от 18 май до 30 юни клиентите могат да закупят HUAWEI WATCH FIT 5 в комплект с безжичните слушалки HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC.

HUAWEI WATCH FIT 5 е създаден да бъде удобен спътник във всяка част от деня – от сутрешната тренировка и натоварения работен график до летните разходки, пътуванията и времето за почивка. Лекият корпус и комфортният дизайн осигуряват удобно носене, а цветовете електриково зелено и бледо лилаво добавят модерен акцент към всеки стил.

Смарт часовникът предлага Mini-Workout функционалности за кратки тренировки и поддържане на активен начин на живот. Към устройството потребителите получават и до 90 дни безплатен премиум достъп до MULTIPASS с възможност за разнообразни спортни активности.

Моделът включва и интелигентни функции за проследяване на здравословното състояние и безопасността, сред които засичане при падане. Благодарение на NFC плащанията с Curve Pay, потребителите могат да пазаруват бързо и удобно директно от китката си – без нужда от телефон или портфейл.

Батерията на часовника издържа до 10 дни и поддържа бързо безжично зареждане, което го прави подходящ за активни потребители, които не искат да правят компромис с удобството. HUAWEI WATCH FIT 5 е съвместим както с Android, така и с iOS устройства.

