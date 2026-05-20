Законопроекти на килограм: Кутев обясни целта на новия правилник (ВИДЕО)

Парламентарната група на "Прогресивна България" изглежда цели приемането на законопроекти на килограм с новия правилник. "Нашата цел е да не се занимава парламентът със спорове и неща, които нямат смисъл, да не изпада в дребнотемие и да може да направим повече от 5 законопроекта на седмица", бяха точните думи на Антон Кутев от "Прогресивна България" пред медиите във връздка с недоволството на опозицията от предложенията на мнозинството за правилника на парламента.

Кутев обърна внимание, че в предишни парламенти доста законопроекти са били написани, вкарани и след това са останали неприети. "Целта на тази работа е да стигнем до ситуация да разглеждаме законопроектите, които всички ние внасяме", заяви още Кутев.

Повишаване на рейтинга на парламента

"Затягайки малко законодателната инициатива и реда в парламента - ние ще върнем рейтинга на парламента, защото ще го накараме да се занимава с това, което е неговата работа", добави още Кутев.

Той коментира и идеята на "Прогресивна България" временни комисии да се внасят с 48 подписа.

"48 подписа не са непреодолимо много. Няма никакви проблеми да се съберат. 48 подписа са нещо, което е приет стандарт в парламента", смята Кутев. Той отчете, че тези 48 подписи за две парламентарни групи са непреодолими, но за други две не са.

Според него всички тези свободи, за които опозицията се оплаква, че й се отнемат, са били добавени през 2021 г. и резултатът е ниският рейтинг на парламента.