Войната в Украйна:

Внимание, шофьори: Движение в една лента по АМ“Струма“

20 май 2026, 10:19 часа 844 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Внимание, шофьори: Движение в една лента по АМ“Струма“

От днес - 20 май, до 8,30 ч. на 22 май (петък), временно се променя организацията на движение в посока Благоевград при 53-и км на АМ “Струма“. В участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт на фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата лента.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Още: Цяла пролет движението по АМ "Струма" се нарушава заради монтажни дейности... на билбордове

Апелът към водачите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Внимание, шофьори! Свлачище на АМ “Струма“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
АПИ АМ Струма промени в движението затруднено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес