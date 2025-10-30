"Ще останем единствената държава в ЕС с плосък данък. Това е просто абсурд": Зафиров готви нов трус във властта

“България ще остане единствената държава в Европейския съюз с плосък данък. Необходима е промяна в данъчната система.” Това заяви вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров по време на дискусия на тема: "Нашият глас за отнетия клас". Дискусията се организира от КТ "Подкрепа" с подкрепата на фондация "Фридрих Еберт" в България и е посветена на връщането на клас прослужено време за всички служители в държавната администрация.

Зафиров бе категоричен, че за да се промени данъчната система е необходима подкрепата на цялото общество и на синдикатите. По думите му това не може да стане в рамките на бюджета за 2026 г., но може спокойно да се случи в Бюджет 2027 г.

"Ние не можем да продължаваме да функционираме по някакви островни модели. Ще останем единствената държава в ЕС с плосък данък. Това е просто абсурд", каза Зафиров. Той посочи, че и днес продължават преговорите за бюджета за догодина. За да бъде върнат клас прослужено време за хората, наети в държавната администрация, по груби изчисления на Синдиката на административните служители в КТ "Подкрепа" ще са необходими около 250 млн. лв.

"За да ги има тези пари и за да се случат всички тези неща и други системно недофинансирани сектори и категории трудови хора да получат увеличение на възнаграждението си, трябва да променим данъчната система", настоя Зафиров.

Снимка: БГНЕС

Председателят на НС на БСП каза още, че като председател на Съвета за административна реформа в Министерския съвет е един от радетелите за достойни възнаграждения в държавната администрация. "Общувам всеки ден с държавните служители и знам какъв дисбаланс има във възнагражденията, колко унизително ниски са те за определени категории служители и колко трудно се живее с тези пари", добави Зафиров и настоя за политическо, гражданско и синдикално обединение за промяна на данъчната система в България.

Той потвърди, че разбиране към исканията на служителите в държавната администрация има и апелира големият разговор как функционираме като държава и като общество по отношение на данъчната система да започне още сега.

