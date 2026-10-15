Управляващите провалиха разсекретяването на президентските помилвания

Депутатите от "Прогресивна България" бойкотираха заседание на парламентарната комисия по правни въпроси, на което трябваше да бъде обсъдено предложението всички президентски укази за помилване да се публикуват в "Държавен вестник". Заседанието беше свикано по искане на опозицията, но не се състоя заради липса на кворум.

В четвъртък в комисията се явиха едва 10 от общо 24 членове. Единственият представител на "Прогресивна България" беше председателят на комисията проф. Янка Тянкова. Парламентарната група разполага с 13 представители в състава й и има мнозинство, което означава, че отсъствието на останалите депутати от формацията доведе до провал на заседанието.

Законопроектът е внесен от "Продължаваме промяната" и предвижда всички президентски укази за помилване, издадени от 13 юли 1991 г. насам, да бъдат обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" в срок от 21 дни. Предложението включва и указите на първия демократично избран президент Жельо Желев и вицепрезидента Блага Димитрова. Според текстовете информацията трябва да бъде публикувана по начин, който не позволява идентифицирането на хората, посочени в указите. Още: Управляващите се изплашиха от изслушване за помилването на Петричкия Ескобар

Случаят с помилвания наркотрафикант предизвика нов натиск

Промените бяха внесени на 17 септември, след като стана публично известно, че през 2022 г. Илияна Йотова е помилвала осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, известен като Ескобар.

Йотова е опростила 10 години от наказанието му с мотив, че здравословното му състояние представлява опасност за живота му и оставането му в затвора би било нехуманно. Решението е било основано на медицинска експертиза.

На 5 октомври Mediapool публикува видеозапис от болницата към затвора, на който Атанасов се бие с друг затворник и изглежда в добро физическо състояние. Според публикацията сбиването е станало само две седмици преди помилването му. Президентът заяви, че не е била запозната със записа и е поискала проверка как той е останал извън вниманието й. Още: "Да, България" иска отговори от Йотова за помилвания наркотрафикант

Mediapool съобщи още, че записът не е бил предоставен на президентската Комисия по помилванията от затворническата администрация.

По-рано през деня бившият премиер и депутат от ПП Николай Денков обвини "Прогресивна България", че е провалила заседанието, на което е можело да бъдат изяснени обстоятелствата около помилванията.

"Зад помилванията на наркопрестъпници стои схема, която ги прикрива. "Прогресивна България" провалиха изслушването в парламента, което можеше да я освети", коментира Денков.

Опозицията предупреди за блокиране на правната комисия

Надежда Йорданова от "Демократична България" заяви, че бойкотирането на заседанието може да доведе до блокиране на работата на комисията по правни въпроси. По думите й управляващото мнозинство използва процедурните възможности, за да избегне позиция по важни политически въпроси. Още: Видео поставя Йотова под натиск: "Петричкия Ескобар" се бие в затвора седмици преди помилването

"Управляващото мнозинство бързо се научи да използва прийомите на правилника тогава, когато иска да избегне да изрази позиция по важен политически въпрос. Когато счита един въпрос за важен, опозицията обаче ще продължи да внася искания за провеждане на заседание за него и ще се стигне до блокиране на работата на комисията", заяви Йорданова.

Петър Петров от "Възраждане" също критикува отсъствието на депутатите от мнозинството.

"От пет години съм член на правната комисия и за първи път се случва да бъде бойкотирано извънредно заседание от представителите на мнозинството", коментира той.