Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 27 МИР – Стара Загора

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 27 МИР – Стара Загора за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Иса Емин Бесоолу

2. Николай Тонев Колев

3. Шендоан Ремзи Халит

4. Метин Ялзер Качан

5. Тунджай Рамадан Йозтюрк

6. Милена Иванова Паунова

7. Юзеир Али Кенан

8. Мехмед Неджми Зейнел

9. Венелина Стефанова Маджарова-Саид

10. Иван Енев Костадинов

11. Васил Тодоров Василев

12. Румен Тодоров Желев

13. Есмерай Руфкиева Мехмед

14. Айгюн Радванов Хаджиисмаилов

15. Силвия Иванова Иванова

16. Шакир Ибрям Картал

17. Асан Халил Асан

18. Емилиян Цонев Тотев

19. Селиме Кяшиф Шериф

20. Вахдет Асанов Мехмедов

21. Анастас Йосков Черкезов

22. Валентин Валентинов Георгиев

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.