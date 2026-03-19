Министърът на спорта разкри какво е състоянието на Малена Замфирова

19 март 2026, 13:47 часа 1855 прочитания 0 коментара
По-рано през месеца, Малена Замфирова претърпя две операции, които се наложиха след ужасяващия инцидент, който тя претърпя в Чехия по време на подготовката си за Световната купа. Двете интервенции бяха направени в специализираната болница в Грац, Австрия. Преди това Малена имаше престой и в чешко болнично заведение. Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев сподели какво е състоянието на Замфирова пред колегите от „Sportal“.

Димитър Илиев: „Детето се възстановява“

Ето какво каза Димитър Илиев за състоянието на Малена Замфирова: „Новините са добри. И тази сутрин разговаряхме няколко пъти с Анатолий (бащата на Малена). Детето се възстановява, операциите са успешни, тя чувства се добре. Всичко е оптимистично. Тя претърпя зловещ инцидент. Благодарен съм на всички българи. Тя срещна огромна подкрепа. За пореден път доказахме ,че ако имаме повод, се обединяваме. Надявам се в началото на следващия сезон да е в добра форма“.

„Няма как да не съм щастлив“

Първата интервенция на Малена в Австрия продължи над 6 часа, като там бяха стабилизирани счупената ѝ на две места бедрена кост и счупеният ѝ таз. Втората операция беше съсредоточена върху лопатката на рамото ѝ, която също беше счупена. Министърът каза няколко признателни думи и за представянето на спортистите ни на Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина: „Няма как да не съм щастлив. Спечелихме два медала, имахме няколко класирания в десетката, Малена малко не й стигнаха да стигне до медал. Това са спортове с изключително конкурентна среда“.

Николай Илиев Отговорен редактор
Димитър Илиев (министър на спорта) Малена Замфирова
