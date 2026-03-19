Откупиха правата върху името и музиката на Тина Търнър

Pophouse Entertainment, съоснована от Бьорн Улвеус от ABBA, обяви, че е придобила правата върху името, образа и по-голямата част от музикалния каталог на Тина Търнър от музикалната компания BMG, съобщава "Асошиейтед прес".

Изпълнителният директор на Pophouse Джесика Коравос не разкри финансовите подробности по сделката, но каза пред "Асошиейтед прес": "Една от причините, поради които се интересуваме толкова много от Тина, е, че тя има невероятно визуално присъствие и невероятна енергия на сцената. И затова ние търсим проекти, които могат да изобразят това и да се опитат да го пресъздадат до известна степен".

"Това, което искаме да направим, е наистина да помогнем за укрепването на нейното наследство", добави тя.

Търнър, известна като Кралицата на рокендрола заради хитовете си, сред които "What’s Love Got to Do With It", "The Best" и "Proud Mary", почина през 2023 г. на 83-годишна възраст. През своята кариера, продължила няколко десетилетия, тя спечели 12 награди "Грами", включително награда за цялостно творчество, беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 1991 и 2021 г., беше почетена в Центъра "Кенеди" през 2005 г. и продаде над 150 милиона албума по целия свят.

Преговорите за сделката с Pophouse започнаха след смъртта ѝ. Коравос поясни пред "Асошиейтед прес", че BMG все още притежава процент от каталога ѝ. Тя добави, че наследниците на Търнър не са участвали "като контрагенти, но със сигурност са били информирани и са участвали в преговорите".

"Гласът и духът на Тина Търнър оформиха съвременната музика и популярната култура", написа в изявление Алистър Норбъри, президент на BMG за Великобритания, континентална Европа и Азиатско-тихоокеанския регион. "Нашата отговорност, заедно с Pophouse и наследниците, е да гарантираме, че нейното творчество продължава да резонира с публиката по целия свят, като остава вярно на силата, независимостта и оригиналността, които определиха кариерата ѝ."

Източник: БТА