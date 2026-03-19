Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 27 МИР – Стара Загора

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 27 МИР – Стара Загора за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Радослав Стефанов Рибарски
2. Магдалена Владимирова Овчарова-Трашлиева
3. Бончо Григоров Григоров
4. Иван Георгиев Лапчев
5. Радослав Красенов Василев
6. Пенка Стайкова Василева
7. Жеко Георгиев Георгиев
8. Яница Милканова Господинова
9. Армин Рафаел Саркисян
10. Анастасия Бойкова Заякова
11. Живка Стоянова Стоева
12. Методи Йорданов Маринов
13. Господинка Иванова Георгиева
14. Станислав Енчев Бойчев
15. Станислав Сашков Петков
