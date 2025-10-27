Златото на есента: Ето как да си направите домашен сок от дюли

Ако имате дюли в градината си, тогава имате наистина специален десерт, а ако нямате градина, можете лесно да ги откриете на пазара или в близкия супермаркет. Узрелите плодове са ярко жълти и можете да ги направите на сок и желе или изненадайте семейството си с торта, приготвена по рецептата на баба.

Как да получите най-добрия сок от дюля

Най-добрият сок от дюля се получава от напълно узрели плодове на дюля, без повредена месестата част или сърцевината, които се преработват. Презрелите или дори гнилите плодове на дюля трябва да се изхвърлят. Също така е важно да изтъркате фината, мъхеста кожица от кората преди обработка, тъй като тя е много горчива.

Колко килограма дюли са ви необходими за 1 литър сок

Един килограм дюли дава приблизително 250 милилитра чист сок. Следователно, за да се получи един литър чист сок, са ви необходими четири килограма дюли.

Направете си собствен сок от дюля: проста рецепта

Ще ви трябват една чаена лъжичка лимонов сок и 1,25 литра вода на килограм дюли. Почистете дюлите, нарежете ги на четвъртинки и отстранете семките. След това ги нарежете още по-дребно и поставете парчетата в тенджера с лимоновия сок.

Тенджерата трябва да е пълна с вода. Уверете се, че водата е достатъчна, за да покрие напълно плодовете. Оставете всичко да заври и оставете да къкри на среден огън за около час, докато плодовете омекнат.

След като заври, прецедете всичко през цедка, покрита с кърпа. Съберете сока в купа. След като плодовете омекнат, изстискайте ги над купата с кърпата, за да извлечете колкото е възможно повече сок. Бутилирайте сока и го съхранявайте в хладилник.

Съвет: Ако не изстисквате кърпата, а оставите пулпата да се отцеди, без да прилагате натиск, сокът ще остане бистър.

Как да си направим сок от дюля със сокоизстисквачка

Ако използвате сокоизстисквачка, просто измийте и нарежете плодовете на четвъртинки. Сърцевината може да се отстрани, но не е необходимо.

Поставете приготвените плодове директно в сокоизстисквачката, където се нагряват и сокът се събира отделно от пулпата. В зависимост от производителя може да се наложи добавяне на вода.

Какво да приготвите със сок от дюля

Пресен сок от дюля може да се използва като съставка в различни рецепти. Сварете го със захар, за да направите сироп. Вкусът му е прекрасен, когато се влива в пенливо вино или газирана вода.

Или можете да използвате неподсладен сок от дюля в здравословни смутита. Деликатният аромат на дюлята е изкушаващ и в комбинация с ябълков сок. Ако харесвате алкохол, можете да направите ликьор от сок от дюля с карамел и кафяв ром. В зависимост от рецептата, можете да добавите канела, ванилия или лимонова кора.

Класическата рецепта за дюля е златисто-жълто желе от дюля. Сварете сока с желираща захар и подправки, след което го изсипете в чисти буркани за сладко. Цялото семейство ще се наслади на този сладък деликатес.

Накратко: Направете си собствен сок от дюля

Приготвянето на сок от дюля е малко трудоемко, тъй като плодът е много твърд. Но си заслужава усилието. Използвайте узрели дюли и отстранете всякаква повредена част и мъхеста кожица. За един литър чист сок ще ви трябват четири килограма дюля.

Основната рецепта изисква приготвяне на сока с лимон и вода, варене на тих огън за един час и след това прецеждане на сместа. Насладете се на сока пресен или го използвайте в рецепти с ванилия и канела. Сокоизстисквачката прави процеса още по-лесен.

Добър апетит!

