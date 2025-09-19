Тази рецепта за карфиол ще накара дори най-големите скептици да поискат още

Това е най-добрата рецепта за карфиол. Дори вашите приятели, които мразят карфиола и обичат само месо и картофи, ще я харесат. Думите „адски вкусен“ и „най-добрият, който съм опитвал“ ще излязат от устата им.

Намачкайте карфиола, запържете го и след това го оваляйте в сладко-пикантен портокалов сос за невероятно ястие. Сервирайте го с ориз, други зеленчуци или каквото друго имате. Тази рецепта за портокалов карфиол със сигурност ще ви стане любима.

Необходими съставки за приготвяне на портокалов карфиол

1 малка глава карфиол, нарязана на хапки

1/2 чаша растително масло за пържене

За панировка:

1 супена лъжица ленено семе

2 супени лъжици топла вода

1/3 чаша царевично нишесте

1/4 чаша универсално брашно

1/2 чаена лъжичка сол

1/3 чаша вода

1 чаена лъжичка растително масло

За портокалов сос:

1 супена лъжица растително масло

Сок и кора от един голям портокал

1 голяма скилидка чесън, смляна

4 зелени лука, нарязани на тънки резени

1 супена лъжица сос тамари

1 супена лъжица оризов винен оцет

Щипка сол (на вкус)

За финален щрих:

1/4 чаша портокалов сок

1 чаена лъжичка царевично нишесте

1 чаена лъжичка кафява захар

За сервиране:

2 чаши сварен кафяв ориз

1 зелен лук, нарязан на тънки резени (за гарниране)

Как да приготвим портокалов карфиол, стъпка по стъпка

За да приготвите тестото, сложете лененото семе във водата и оставете настрана да се сгъсти. Добавете останалите съставки за тестото в купа. Когато лененото семе стане лепкаво, добавете го и разбъркайте. Тестото ще бъде с консистенцията на тесто за палачинки или гофрети. Сложете парчетата карфиол в тестото и ги разбъркайте, за да се покрият равномерно.

Докато приготвяте тестото, загрейте 1/2 чаша олио в дълбок тиган на средно силен огън. Когато олиото се загрее, пуснете панирания карфиол вътре и го оставете да се запържи до златисто кафяво от всяка страна. Извадете го и го поставете върху чиния, покрита с кухненска хартия, за да се отцеди.

Забележка: докато правите това, прехвърлете отцедения карфиол в тава за печене, покрита с хартия за печене, и го дръжте топъл във фурна за 100 градуса, за да не се разкисне, докато приготвяте останалата част от ястието.

След като пърженето приключи, загрейте нов тиган на среден огън и добавете една супена лъжица растително масло. Добавете чесъна и зеления лук и загрейте за около минута. Добавете портокаловия сок, портокаловата кора, тамари, оризовия оцет и солта и оставете да заври. Добавете карфиола и разбъркайте, за да се покрие. Поставете върху ориза.

За финал разбийте 1 чаена лъжичка царевично нишесте в 1/4 чаша портокалов сок и добавете към същия загрят тиган. Добавете кафявата захар и разбийте, докато заври (около минута). Изсипете върху карфиола и гарнирайте със зелен лук.

Хранителна информация

Общо калории: 2035

Общо въглехидрати: 187 г

Общо мазнини: 138 г

Общо протеини: 21 г

Общо натрий: 1047 г

Общо захари: 18 г

Добър апетит!