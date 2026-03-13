Бадемов кейк с ревен и ванилово сорбе (ВИДЕО)

В кухнята на BILLA България ви представяме една вкусна рецепта за десерт, с който да зарадвате малки и големи - Бадемов кейк с ревен и ванилово сорбе. Ето и какви са необходимите продукти за сладкиша:
Продукти:
500 г ревен
100 г краве масло
200 г захар
4 бр. яйца
200 г бадемово брашно
100 г брашно
30 мл бадемов ликьор
5 г бакпулвер
100 г бадеми
1 щипка сол
5 бр. кардамон
1 бр. портокал
100 г пудра захар
100 мл вода
50 мл глюкоза
200 г орехи
300 г кисело мляко
Рецепта
В купа се разбиват маслото със 100 г от захарта. В отделен съд леко се разбиват яйцата и при непрекъснато бъркане с миксер се изсипват в купата с маслото и захарта.
Добавят се двата вида брашно, бакпулверът, бадемовият ликьор, щипка сол, счуканият кардамон и настърганата кора от ½ портокал. Ревенът се реже на пръчици с дължина 5 см.
В тава, постлана с хартия за печенe, се изипва 1/2 от получената смес. Отгоре се подрежда ревенът и се поръсва равномерно с пудра захар. Разпределя се останалата смес, подрежда се отново ревен, поръсва се с пудра захар и се пече в загрята фурна на 180 градуса за около 25 минути.
В касерола се приготвя захарен сироп от водата и 100 г захар. Охлажда се и към него се добавят глюкозата, нарязаните орехи, останалата портокалова кора, киселото мляко и се разбърква добре.
Сместа се замразява в подходящ съд за 6 часа, като през два часа сорбето се разбърква с вилица.
Вече изпеченият кейк се поръсва с пудра захар, филирани бадеми и портокалова кора. Поднася се със сорбето.
Добър апетит!