Бадемов кейк с ревен и ванилово сорбе (ВИДЕО)

В кухнята на BILLA България ви представяме една вкусна рецепта за десерт, с който да зарадвате малки и големи - Бадемов кейк с ревен и ванилово сорбе. Ето и какви са необходимите продукти за сладкиша:

Продукти:

500 г ревен

100 г краве масло

200 г захар

4 бр. яйца

200 г бадемово брашно

100 г брашно

30 мл бадемов ликьор

5 г бакпулвер

100 г бадеми

1 щипка сол

5 бр. кардамон

1 бр. портокал

100 г пудра захар

100 мл вода

50 мл глюкоза

200 г орехи

300 г кисело мляко

Рецепта

В купа се разбиват маслото със 100 г от захарта. В отделен съд леко се разбиват яйцата и при непрекъснато бъркане с миксер се изсипват в купата с маслото и захарта.

Добавят се двата вида брашно, бакпулверът, бадемовият ликьор, щипка сол, счуканият кардамон и настърганата кора от ½ портокал. Ревенът се реже на пръчици с дължина 5 см.

В тава, постлана с хартия за печенe, се изипва 1/2 от получената смес. Отгоре се подрежда ревенът и се поръсва равномерно с пудра захар. Разпределя се останалата смес, подрежда се отново ревен, поръсва се с пудра захар и се пече в загрята фурна на 180 градуса за около 25 минути.

В касерола се приготвя захарен сироп от водата и 100 г захар. Охлажда се и към него се добавят глюкозата, нарязаните орехи, останалата портокалова кора, киселото мляко и се разбърква добре.

Сместа се замразява в подходящ съд за 6 часа, като през два часа сорбето се разбърква с вилица.

Вече изпеченият кейк се поръсва с пудра захар, филирани бадеми и портокалова кора. Поднася се със сорбето.

Добър апетит!