Сладостта на есента: Три начина да превърнете морковите в гурме изкушение

С настъпването на по-студеното време, морковите се превръщат в наш най-добър приятел. Този скромен зеленчук изпълва чиниите ни с естествената си сладост и приятен вкус. Печен, в супа или на пюре, той носи слънце във всяка хапка.

Тези рецепти с моркови ще променят есенното ви меню

Пюре от моркови

То е идеално с печено говеждо или печено пиле. Ако имате малки деца у дома, сервирайте това вкусно пюре с гарнитура по техен избор. Ще ви хареса.

Списък на необходимите съставки:

Масло - 20 г

Сол, черен пипер - 1 щипка (на вкус)

Чесън - 1 скилидка

Мед - 10 г

Течна сметана - 45 мл

Моркови - 750 г

Шалот – 1 глава

Начин на приготвяне, стъпка по стъпка

Обелете и нарежете морковите, а шалота и чесъна нарежете на ситно. Загрейте маслото в тенджера и гответе зеленчуците за няколко минути. Добавете вода, за да ги покрие, и гответе на среден огън за около 10 минути.

Отцедете зеленчуците, като запазите половината от течността. Блендирайте сместа с меда, сметаната, солта и черния пипер. Сервирайте картофеното пюре, докато е още горещо или топло.

Глазирани моркови

Рецепта за глазирани моркови, която е невероятно лесна и бърза за приготвяне. Рецепта, която винаги е хит и ще бъде вкусна гарнитура към хубаво парче червено месо или птици, добавяйки нотка цвят и лекота.

Списък на необходимите съставки:

Масло - 40 г

Сол, черен пипер - 1 щипка (на вкус)

Вода - 100 мл

Захар - 1 супена лъжица

Моркови - 400 г

Пресен лук - 1 глава

Начин на приготвяне, стъпка по стъпка

Измийте и обелете морковите, след което ги нарежете на парчета. В тиган сложете морковите. Добавете водата, половината от маслото, солта и черния пипер.

Гответе около 20 минути, като разбърквате леко от време на време. След като водата се изпари, добавете останалото масло и захарта. Морковите се глазират, след като са покрити с лъскав карамел. Поръсете с лук преди сервиране.

Бързо и лесно ризото с моркови

Ризото с моркови е уникална рецепта, която е идеална за разнообразяване на менюто. Кажете сбогом на ризотото с аспержи или гъби и дайте на морковите почетно място, добавяйки сладост и прекрасен цвят към кремообразното ризото.

С щипка пармезан и билки, това ризото се съчетава идеално с миди или печено телешко месо. Вегетарианците също могат да се насладят на това ризото, като добавят грах и печена бейби ряпа! Бързо и лесно за приготвяне, следвайте съветите ни за вкусно ризото с моркови.

Списък на необходимите съставки:

Масло - 25 г

Сол, черен пипер – 1 щипка (на вкус)

Чесън - 1 скилидка

Вода - 50 мл

Лимон – 1 брой

Пармезан - 100 г

Зеленчуков бульон - 1 кубче

Течна сметана - 20 милитра

Моркови – 2 броя

Ориз Арборио - 350 г

Сухо бяло вино

Лук – 1 глава

Начин на приготвяне, стъпка по стъпка

Обелете морковите, чесъна и лука. Нарежете ситно чесъна, нарежете лука и нарежете моркова на малки кубчета. В голяма тенджера запържете лука и чесъна в маслото на слаб огън, без да покафеняват, за няколко минути.

Добавете ориза за ризото в тигана, разбъркайте и гответе 2 или 3 минути, преди да добавите бяло вино. Смесете кубчето бульон с 500 мл вода, оставете бялото вино да се изпари напълно.

Междувременно сварете кубчетата моркови в малка тенджера, пълна със подсолена вода, докато омекнат много. Намалете котлона на ризотото и започнете постепенно да добавяте бульона. Бъркайте непрекъснато, докато оризът поеме целия бульон и продължете да готвите около 30 минути.

След като ризотото е добре сготвено, добавете приготвените моркови, сметаната, пармезана, щипка сол и черен пипер. Разбъркайте внимателно, морковите ще се превърнат в пюре и ще се интегрират перфектно в кремообразното ризото. Сервирайте веднага!

Добър апетит!