Кметът на Русе отличи волейболистките на ВК „Любо Ганев – Автосвят“ за спечелената Купа на България

Кметът на община Русе Пенчо Милков се срещна днес с волейболистките, треньорския щаб и ръководството на ВК „Любо Ганев – Автосвят“ по повод спечелената на 25 януари Купа на България – Висша лига. На официална церемония в сградата на Общината кметът връчи почетен плакет на президента на клуба и старши треньор на отбора Сашо Тодоров в знак на признателност за приноса му към развитието на женския волейбол в Русе и за последователната работа по изграждането на детска и младежка школа, която подготвя бъдещите спортни таланти на града.

Милков награди с почетна грамота всяка от състезателките и подчерта, че завоюваната купа е повод за гордост за цялата русенска общност. „Вие показахте смелост в трудните моменти, увереност в решаващите точки и сплотеност, която отличава истинските шампиони. Гледайки ви на терена, видяхме истински урок по характер, единство и воля“, заяви кметът. Той потвърди ангажимента на Община Русе да продължи да инвестира в подобряването на спортната инфраструктура и да съдейства на местните спортни клубове.

Волейболистките споделиха емоциите си от финалната победа, а капитанът на отбора изрази общата благодарност към местната администрация и гражданите на Русе за помощта през сезона.

В срещата участваха заместник-кметът Борислав Рачев, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, треньорите Христо Кирев и Милена Ботева, спонсорът на клуба Димчо Райнов и други гости. Д-р Георгиева поздрави състезателките за постигнатия успех и подчерта, че те се представят отлично и в учебния процес. Тя благодари на кмета Пенчо Милков за системните инвестиции в спорта и последователната подкрепа за развитието на младите хора.

В края на срещата волейболистките подариха на кмета волейболна топка с автографите на целия отбор.