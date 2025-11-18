Спорт:

Инсталацията „Огледай се“ на Yettel спечели първо място в Годишните награди на Съвета на жените в бизнеса в България

На снимката: от ляво надясно – Деница Сотирова, Yettel, Румяна Вълканова, Съвет на жените в бизнеса в България (СЖББ), и Маргита Колчева, Yettel.

Инсталацията на Yettel „Огледай се“ спечели първо място в Годишните награди на Съвета на жените в бизнеса в България. Отличието е в категория „Вдъхновяваща комуникационна кампания за популяризиране на инициативи за многообразие, равнопоставеност и приобщаване“ относно темите, които повдига огледалната инсталация – толерантност, приемане и разбиране.

Съветът на жените в бизнеса в България за четвърта поредна година, в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), отличава компаниите и организациите, които се ангажират с премахването на пречките пред жените в бизнеса, науката и интеграцията на малцинствените групи и хората с увреждания, но и подчертават значението на техния принос към бизнеса и обществото.

Новата категория „Вдъхновяваща комуникационна кампания за популяризиране на инициативи за многообразие, равнопоставеност и приобщаване“ откроява кампании, които създават обществен отзвук, променят нагласите и допринасят за положителна промяна в обществото и на работното място в сферата на многообразието, равнопоставеността и приобщаването.

„Огледай се“ представлява петметрова деконструирана елха, направена от огледални повърхности, всяка от които носи различно послание. Тя бе разположена в центъра на столицата от 2 декември 2024 г. до 15 януари 2025 г. Поставена на кръстопът в градинката „Св. Климент Охридски“ между Софийския университет и храм-паметника „Св. Александър Невски”, тя събираше хората и ги канеше да се огледат в нея, за да видят себе си, но и другите около тях. Това е и основното послание, което проектът отправя – да се вгледаме в себе си и в другите около нас и да се приемем такива, каквито сме.

Инсталацията е проект на Yettel в партньорство със Столична Община и район „Средец“. Автори на идеята са агенцията за градски комуникации Imp-Act Agency и Филипина Стаменкова – артист, чиито разпознаваем стил включва многобройни огледални пластини и повърхности, а изработката е дело на творческото ателие Woood.

Всеки човек е неповторим. Приеми другия. Бъди любопитен – това са част от изписаните върху огледалните повърхности призиви към минувачите и посетителите на инсталацията. С тази инициатива Yettel се стреми да покаже, че различията не бива да ни делят, а да ни напомнят колко ценен е всеки от нас и колко важно е да сме толерантни.

Тя дава и възможност всеки посетител сам да избира какво иска да види в отражението – дали единствено собствения си образ, или да наблюдава преминаващите около него хора. Същевременно огледалните повърхности отразяват и заобикалящата среда, превръщайки се в естествена част от градското пространство. Погледнати под определен ъгъл, те сякаш изчезват. А отраженията върху тях се променят постоянно, с което създават различно преживяване за всеки зрител.

Проектът е част от цялостната политика на Yettel в областта на многообразието, равнопоставеността и приобщаването. Инсталацията отбеляза и десетата годишнина от старта на една от емблематичните си програми – „Рамо до рамо“ през 2024 г. С нея телекомът подкрепя професионалното развитие и социалната интеграция на хората с увреждания. В рамките на две години участниците работят по конкретни проекти, като по този начин придобиват ценни знания и стават по-подготвени и конкурентни на трудовия пазар.

Компанията фокусира усилията си първо вътрешно – като създава отворена работна среда за различните социални групи и изгражда осъзнатост сред своите служители чрез редица обучения за неосъзнатите предразсъдъци и политики за увеличаване броя на жените в технологичните екипи. От 2024 г. Yettel инициира разговора и извън организацията, като насърчава приобщаваща и справедлива среда по цялата верига на стойността – ангажира ключовите си партньори и бизнес клиенти и извършва поетапна проверка на въздействието върху човешките права сред доставчиците.

Телекомът инвестира и в осигуряването на достъпна среда – както във физическите си канали (магазини, централен офис и склад), така и в дигиталните си платформи, за да ги направи достъпни за хората със специфични потребности.

