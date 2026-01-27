За пръв път: Най-големите социални мрежи на съд заради пристрастяване

За първи път в историята най-големите социални мрежи в света ще се изправят пред съдебни заседатели в Съединените щати. Главният обвиняем е Марк Зукърбърг, който преди време твърдеше, че социалните мрежи не влияят на мозъка. Делото е заведено от 19-годишна жена. Тя твърди, че алгоритмите на платформите умишлено са насърчавали пристрастяване още от ранна възраст, което е довело до депресия и хранителни разстройства.

С години технологичните гиганти се прикриваха зад закон от 1996 г., който защитава платформите от отговорност за съдържание, създадено от потребители. В този случай обаче не става дума за публикации — а за самите продукти: алгоритми, известия и функции, специално проектирани да максимизират ангажираността и печалбата, въпреки вредите за тийнейджърите.

