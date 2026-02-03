Оставката на Румен Радев:

130 000 крачки при под -47 градуса по Целзий: Успешен тест на хуманоиден робот (ВИДЕО)

130 000 крачки при -47 градуса по Целзий - възможно е и вече е постигнато. Само че не от човек, а от хуманоиден робот - поредно технологично постижение на Китай. Азиатският гигант отдавна показва своите възможности в това поле на човешкото развитие и напредва с бързи крачки.

Изпитанието на новия хуманоиден робот G1 на китайската компания Uintree стана във високопланински район в китайската провинция Синцзян. При температури от едва −47,5°C роботът измина през сняг разстояние, еквивалентно на 130 000 крачки.

По време на експеримента роботът отъпка олимпийските кръгове в снега - емблема с размери приблизително 186 × 100 метра, видима отгоре.

За да се предотврати повреда на оборудването, G1 беше облечен в специално яке и носеще ръкавици.

