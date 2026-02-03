Украйна си отмъщава като спря тока в няколко руски области (ВИДЕО)

Украинска атака прекъсна електроснабдяването на хиляди хора в няколко руски области. Както в град Белгород, така и в окръга, над два часа хиляди хора бяха бе ток. И макар на някои места електрозахранването да е възстановено, все още има немалко части на тъмно и студено. По-рано беше обявена ракетна тревога, чуваха се мощни експлозии. Съобщава се и за проблеми с мобилните комуникации.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че в резултат на удара на украинската армия е сериозно повреден обект от инфраструктурата. Според данни на „Пепла“, ударени са две електроподстанции – „Фрунзенска“ и „Белгород“.

Около два часа след ракетния удар, електрозахранването постепенно започна да се връща в домовете на жителите на Белгород. По данни на канала „Пепла“, към момента електрозахранването е възстановено в домовете на улиците „Сумская“ в Белгород, както и в микрорайона „Стрелецкое-73/1“, селищата „Северный“ и „Томаровка“.

По-късно се появиха и кадри от момента на атаката в селището Северний в Белгородски окръг. Съобщава се, че там ракета е поразила електроподстанция „Белгород“, разположена в района.

В Телеграм каналите се появиха и кадри от момента на ракетния удар по електроподстанциите „Фрунзенска“ и „Белгород“. На видеата се вижда, че след трите експлозии в Белгород осветлението угасва.

Същевременно стана ясно, че освен в Белгородска област, украински атаки са прекъснали електрозахранването и в Курска и Брянска област. И към този момент няколко района остават напълно без ток.

Darkness is reported in the Kursk, Bryansk and Belgorod regions. Several districts are completely out of power. https://t.co/QXEP3x01n1 pic.twitter.com/KzCsbVQHgI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 3, 2026