Войната в Украйна:

Украйна си отмъщава като спря тока в няколко руски области (ВИДЕО)

03 февруари 2026, 21:47 часа 305 прочитания 0 коментара
Украйна си отмъщава като спря тока в няколко руски области (ВИДЕО)

Украинска атака прекъсна електроснабдяването на хиляди хора в няколко руски области. Както в град Белгород, така и в окръга, над два часа хиляди хора бяха бе ток. И макар на някои места електрозахранването да е възстановено, все още има немалко части на тъмно и студено.  По-рано беше обявена ракетна тревога, чуваха се мощни експлозии. Съобщава се и за проблеми с мобилните комуникации.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че в резултат на удара на украинската армия е сериозно повреден обект от инфраструктурата. Според данни на „Пепла“, ударени са две електроподстанции – „Фрунзенска“ и „Белгород“.

Още: Русия поднови енергийния терор, Украйна атакува Белгород (ВИДЕО)

Около два часа след ракетния удар, електрозахранването постепенно започна да се връща в домовете на жителите на Белгород. По данни на канала „Пепла“, към момента електрозахранването е възстановено в домовете на улиците „Сумская“ в Белгород, както и в микрорайона „Стрелецкое-73/1“, селищата „Северный“ и „Томаровка“.

Още: Украйна размаза енергетиката на Белгород с ракети, още няма ток в главната база на Руския северен флот (ВИДЕО)

По-късно се появиха и кадри от момента на атаката в селището Северний в Белгородски окръг. Съобщава се, че там ракета е поразила електроподстанция „Белгород“, разположена в района.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В Телеграм каналите се появиха и кадри от момента на ракетния удар по електроподстанциите „Фрунзенска“ и „Белгород“. На видеата се вижда, че след трите експлозии в Белгород осветлението угасва.

Същевременно стана ясно, че освен в Белгородска област, украински атаки са прекъснали електрозахранването и в Курска и Брянска област. И към този момент няколко района остават напълно без ток.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
война Украйна Белгород Брянск украинска атака взрив Белгород украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес