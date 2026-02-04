Зеленски: Очакваме отговора на САЩ на руските удари (ВИДЕО)

"Очакваме реакцията на Съединените американски щати на руските удари. Именно САЩ предложиха да се прекратят ударите по енергийните обекти по време на дипломатическите преговори и при такива тежки зимни условия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи лично тази молба". Това обяви в традиционното си вечерно видео обръщение украинският президент Володимир Зеленски.

"Виждаме, че Русия отговори на тази молба с рекорден брой балистични ракети – изминали са едва четири дни от седмицата, в която Русия беше помолена да се въздържи. Това също говори много за всички други обещания, които Русия е дала или може да даде. Ако думата им не се спазва дори сега, какво можем да очакваме по-нататък?", попита той.

"Те лъгаха и преди тази война, а Русия започна пълномащабна война, опитвайки се да заблуди всички относно намеренията си и относно Украйна. Дори и сега, в тези подробности, в тези споразумения със Съединените щати, Русия отново прибягва до измама. В Москва са непоправими и се опитват да се възползват специално от студа, защото не могат да ни подчинят чрез своите атаки. Залогът на Русия за война трябва да получи отговор от света", категоричен бе Зеленски.

