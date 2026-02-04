"Мръсният Санчес е тиранин и предател": Забраната на социални мрежи за младежи в Испания вбеси Мъск (ВИДЕО)

Испания и Гърция предложиха във вторник забрана на използването на социалните мрежи от тийнейджъри, тъй като нагласите в Европа срещу технологиите, които според някои са създадени, за да пристрастяват, се втвърдиха, а мерките, обявени от испанския министър-председател Педро Санчес, предизвикаха гнева на Илон Мъск, съобщи Ройтерс. Испания иска да забрани социалните мрежи за лица под 16 години, заяви премиерът Педро Санчес. Гърция е на път да обяви подобна забрана за деца под 15 години, заяви високопоставен източник от правителството. Но Санчес също така заяви, че правителството му ще създаде закон, който да държи ръководителите на социалните мрежи лично отговорни за речта на омразата в техните платформи.

„Мръсният Санчес е тиранин“

Най-богатият човек в света и собственик на "Екс" реагира на мерките на социалистическия лидер Санчес, засягащи социалните медийни платформи. "Мръсният Санчес е тиранин и предател на испанския народ", написа Мъск в "Екс". Около час и половина по-късно той засили критиката си, като публикува в "Екс": "Санчес е истинският фашист тоталитарист". Представители на Гугъл, Алфабет, ТикТок, Снапчат и Мета не отговориха веднага на исканията за коментар относно предложените от Испания мерки, посочва Ройтерс.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Испания и Гърция се присъединяват към страни като Великобритания и Франция в обмислянето на по-твърда позиция по отношение на социалните мрежи, след като през декември Австралия стана първата страна, която забрани достъпа до такива платформи за деца под 16-годишна възраст.

Правителствата и регулаторните органи по целия свят разглеждат въздействието на времето, прекарано от децата пред екрана, върху тяхното развитие и психическо благополучие, посочва Ройтерс. "Нашите деца са изложени на пространство, в което никога не е било предвидено да се движат сами... Няма да приемаме повече това", заяви Санчес на Световната среща на правителствата в Дубай. "Ще ги защитим от дигиталния Див Запад.“

