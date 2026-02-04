САЩ с тревожно предупреждение към гражданите си в Куба

Американското посолство в Куба предупреди американците в страната, че има вълна от протести, подкрепяни от правителството, срещу Вашингтон и че на някои американски граждани е бил отказано влизане в страната при пристигането им, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Също така се посочва, че американските граждани в Куба трябва да се подготвят за "значителни смущения" от прекъсвания на електрозахранването и недостиг на гориво.

Нестабилност

През последните седмици Вашингтон предприе мерки да блокира доставките на петрол за Куба, включително и от Венецуела, което доведе до повишаване на цените на храните и транспорта и предизвика сериозен недостиг на гориво и часове на прекъсвания на електрозахранването.

"Вземете предпазни мерки, като пестите гориво, вода, храна и заряд на мобилния телефон, и бъдете подготвени за значителни смущения", отбелязва американското посолство на своя уебсайт, като посочва, че националната електрическа мрежа на Куба е все по-нестабилна и продължителните прекъсвания на електрозахранването са ежедневие.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Куба скоро ще фалира", добавяйки, че Венецуела, която някога беше най-големият доставчик на острова, напоследък не е изпращала петрол или пари на Куба. Тръмп също така заплаши с мита върху стоките от страните, които доставят петрол на Куба.

Заместник-министърът на външните работи на Куба заяви, че Хавана и Вашингтон са в контакт, макар да отбеляза, че обменът не е прераснал в официален "диалог".