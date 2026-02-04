Лайфстайл:

Индия продължава да купува руски петрол чрез кораби на "сенчестия флот"?

04 февруари 2026
Сенчестият флот“ на Русия продължава да разтоварва нефт в Индия — въпреки твърденията на Тръмп. Това твърди CNBC, позовавайки се на данни от Kpler. Според информацията, четири танкери, свързани с Русия — Giannis, Nyxora, Tiburon и Seasons I — разтоварват или са в процес на разтоварване на нефт в индийски пристанища. Припомняме, че по-рано Доналд Тръмп обяви, че страни, купуващи санкциониран руски петрол, ще бъдат изправени пред натиск и ограничения и че Индия е готова да намали покупките от Москва.

В действителност това не се случва, твърди американското издание. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна Москва предложи петрол на намалени цени и Индия стана най-големият купувач на руски суров петрол. За справка – през 2025 г. една трета от морските доставки на петрол в Индия идват именно от Русия.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Индия мита война Украйна санкции Русия руски петрол руски сенчест флот
