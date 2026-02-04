"Беше от неделя до неделя, Путин спази думата си": Тръмп със странно обяснение за срока на примирието (ВИДЕО)

"Беше от неделя до неделя. Тя се отвори и Путин ги удари силно точно сега. Путин спази думата си по този въпрос. Една седмица е много, ние сме готови да приемем всичко, защото там наистина е много, много студено". Това заяви американският президент Доналд Тръмп относно снощната мощна руска атака срещу Украйна, която дойде на четвъртия ден от обявеното от самия него примирие, за което американският президент се похвали, че е договорил с Путин.

Trump on Ukraine:



The pause was for Sunday to Sunday.



It opened up and Putin hit them hard right now.



Putin kept his word on that. One week is a lot, we will take anything. pic.twitter.com/VAYKRPBxd3 — Clash Report (@clashreport) February 3, 2026

Тръмп също така отбеляза, че иска Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна. „Искам Путин да сложи край на войната. Говорих с него, искам той да сложи край на войната“, каза шефът на Белия дом пред репортери.

Руските атаки

Припомняме, че руските сили предприеха масирана атака с балистични и други ракети, а също и с дронове, по Украйна през нощта на 2 срещу 3 февруари. Поразени са множество енергийни съоръжения в цялата страна и най-малко девет души са ранени, заяви президентът Володимир Зеленски. Нападнати са и градове, разположени на стотици километри от фронтовата линия, макар основните цели да са Киев, Харков и Суми.

Тази атака на Русия отбеляза края на краткото енергийно примирие, по силата на което Москва се съгласи временно да преустанови ударите по критичната енергийна инфраструктура на Украйна в замяна на същото. Възобновяването на нападенията срещу столицата идва дни след като на 29 януари американският президент Доналд Тръмп заяви, че лично е помолил руския диктатор Владимир Путин да се въздържи от атаки срещу Киев. Кремъл по-рано заяви, че ще преустанови ударите по енергийни съоръжения, но само до 1 февруари, макар да отбеляза, че предложението е било за цяла седмица.

Русия изстреля 71 ракети и 450 дрона, включително близо 300 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, по Украйна през нощта, съобщиха от ВВС на страната.

От неделя до неделя или от четвъртък до понеделник?

Така не стана ясно за какъв период от неделя до неделя говори Тръмп. Прекратяването на огъня по енергийни съоръжения продължи четири дни – от 29 януари, четвъртък, до 2 февруари, понеделник. „Лично помолих президента Путин да не стреля по Киев и различните градове в продължение на седмица, и той се съгласи да го направи“, обяви самият Тръмп на 29 януари.

